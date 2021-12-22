李靚蕾代澄清：黑人夫婦與王力宏沒不正常關係

范瑋琪（左起）、黑人、徐若瑄、王力宏和音樂人陳子鴻今年9月曾在徐若瑄的住所聚會，王力宏當時剛從美國返台，被指違反防疫規定。

【明報專訊】王力宏宣布離婚後，遭前妻李靚蕾大爆他男女關係混亂、性成癮、自戀人格等，隨着他前日公開道歉並宣布暫時退出娛樂圈，李靚蕾即表示不會告王氏父子誹謗，風波似告一段落。昨傍晚6時，李靚蕾突然在微博發帖，「據我所知，黑人、范瑋琪跟王先生沒有不正常關係」，再次惹網民熱議，認為李靚蕾似有所指，令人聯想到王力宏9月由美國返台灣違反防疫規定，到徐若瑄家跟陳建州（黑人）和范瑋琪（范范）夫婦與音樂人陳子鴻聚會一事。

李靚蕾在首篇長文提到，王力宏其中一名炮友「自己已婚有小孩，還要你跟她一起騙她老公」、「甚至明知違反法規也要飛奔去她家找她聚會」。徐若瑄先後兩次發聲明，澄清跟王力宏絕無私約，亦沒踰矩對不起丈夫。內地網上傳有王力宏、徐若瑄與黑人夫婦的不雅視頻曝光；昨日李靚蕾發文後，有網民猜測李靚蕾是挺身為黑人夫婦澄清，但「排除法」下，不少網民留言問李靚蕾「徐若瑄呢？」李靚蕾回覆台灣傳媒表示，沒以「排除法」有所暗示，單純受託幫黑人、范范澄清。黑人亦透過經理人稱太多不實消息，多謝李靚蕾幫忙澄清。

昨日台灣女星關穎寫千字文為李靚蕾抱不平，狂鬧王力宏。關穎表示跟李靚蕾並非閨密，只是有共同朋友，對方樸素低調，沒任何名牌在身上。李靚蕾被指「要錢」，關穎說：「要贍養費又怎樣，老公給老婆天經地義……更何况這還是一個家庭，有牽扯到小孩生活、教育費等，並不覺得女生提出的要求很多，這麼有錢還那麼小氣。」有網民大讚關穎有正義感。

失廣告代言或被追討賠償

王力宏宣布暫時退出娛樂圈，「出事」前有5個廣告代言，他每個廣告被指收800多萬港元，現形象受損不能履行合約，廣告商可向他追討賠償，隨時損失以千萬計。

娛樂組