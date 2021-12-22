被指拍劇遲到遭高層訓話 張景淳：會改善 林淑敏：好過話我難相處

【明報專訊】無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》一眾演員昨日為慶祝冬至，搞笑鬥快搓湯圓。兩對廣受觀眾歡迎的熒幕情侶：林淑敏與許家傑，以及呂慧儀和張景淳，落力宣傳，化身準新人即場派囍帖，宣布大喜日子定於下周一（27日）播出。

呂慧儀與張景淳表示劇情拍攝他們籌備婚禮至行禮過程，拍了兩個月，連影婚紗相和酒店擺酒細節都一絲不苟，與真結婚無異。呂慧儀形容拍攝過程非常認真，比真結婚更疲累。張景淳首次拍結婚戲，透露有向長輩斟茶儀式，擔心將來不知有否結婚機會，即使假戲卻真情流露，被感動得眼濕濕，亦希望角色帶挈他們可接多些廣告掙外快。

最近有報道指張景淳開工遲到，遭高層曾勵珍（珍姐）訓話，他承認珍姐時常監督拍攝進度，如果發現做得不夠好或為提升士氣，會在開會時提醒，但不是針對。他沒正面回應拍劇有否遲到，「如有不好的地方會改善，珍姐在開會時不只講要守時，還會在演繹或紀律上提出意見想做得更好。畢竟劇集已拍了很久，而且角色衆多，會擔心台前幕後鬆散，所以較重視紀律」。呂慧儀亦稱已拍了1500集，可能拍得耐變習慣和有些鬆散，亦多謝珍姐提醒。

林淑敏被指同樣開工遲到遭珍姐訓話，她表示明白每逢頒獎禮前總出現花邊新聞，「珍姐沒找過我傾（遲到），連我問監製他都不明所以，始終把口在別人，說我遲到都好過說我難相處」。拍檔許家傑亦稱以人格擔保，林淑敏不是遲到王，而且很專業和勤力。林淑敏又表示拍結婚戲壓力大，穿低胸禮服，自嘲肥但上圍不夠豐滿，結果換衫花去不少時間。

姜麗文獲父親秦沛讚「家中最勁」

下月舉行的《萬千星輝頒獎典禮2021》，姜麗文獲提名最受歡迎電視女角色、最佳女配角及飛躍進步女藝員，並打入5強。叫「三飛」的她開心又感恩，直認恨得獎，但不代表一定得，能入圍已當自己贏。姜麗文已通知爸爸秦沛，父女同時感受喜悅：「我跟爸爸用手機連線，一齊視像看直播宣布揭曉最後5強過程，他聽到很開心為我感驕傲，還對我講，『姜家你最勁，有3個獎提名』。其實爸爸得過金像獎和金馬獎更叻！」她認為入圍已是今年最好的聖誕禮物，準備揀定靚戰衣出席頒獎禮。

記者：林蘊兒