湯洛雯提議陳展鵬封視帝追仔

【明報專訊】王心慰監製的無綫新劇《隱門》（暫名），昨日開鏡拜神，劇中演員陳展鵬、湯洛雯（靚湯）、黃智雯及劉佩玥等出席。碰巧昨天是黃智雯39歲壽辰，劇組送上蛋糕兼齊唱生日歌為她慶祝，她透露生日願望是新劇拍攝順利。

陳展鵬與靚湯首次合作，後者飾演女警要應付動作戲，展鵬爆她打架時力度頗大，與平日很女性化形象不同。展鵬憑《逆天奇案》角逐《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳男主角，並打入最後5強，與譚俊彥、馬國明、鄭嘉穎及張振朗爭視帝。他稱頒獎禮每年一度，演員最緊要演好角色 ，讓觀眾看得開心，其他事交由公司安排。靚湯提議如果得獎他應該要追仔，遭對方反擊，稱萬一她男友馬國明（馬明）得獎，她也應該生小朋友，靚湯回應男友得獎不關她事，她本人得獎才考慮生BB。

有報道指靚湯與馬明在將軍澳某屋苑築愛巢同居，她否認，「我們各自與家人同住，只是他同時拍兩套新劇，為爭取時間休息，便在將軍澳租地方住方便工作」。對於傳聞馬明舊愛黃心穎也住該屋苑附近，靚湯表示不清楚，如果巧合碰到，相信也不會尷尬。

黃智雯生日開工

黃智雯生日要開工，好友趙希洛日前偷偷躲在錄影廠內趁她不發覺送蛋糕炮製驚喜。她透露新劇扮演悲情媽媽，長期受家暴，經常要叫破喉嚨和有受驚嚇場面，自覺有潛質演鬼片。提到無綫頒獎禮，智雯憑《把關者們》角逐最佳女主角，與鍾嘉欣、姚子羚、李佳芯及林夏薇爭視后，智雯承認殺入5強令信心增強，可惜未有時間拉票，「個個都是勁敵，也有機會獲獎，大家各有特色，最開心是姚子羚有份入圍，大家好姊妹，觀眾投票給我或她也沒所謂」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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