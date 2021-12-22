羨慕《聲夢》學員無憂無慮 吳若希自嘲年紀大唔同後生爭獎

【明報專訊】吳若希昨日聯同《聲夢傳奇》學員鍾柔美（Yumi）、 文凱婷（Aeren）、詹天文（Windy）、林君蓮（蓮姐）和潘靜文（Sherman）出席《博愛青年音樂會》記者會，音樂會將於明年1月假灣仔伊館舉行。29歲的吳若希見到《聲夢》學員就像看到初出道的自己，稱因為讀書不成和不怕醜性格，才決定入行追夢，「看到她們，就好似見到初出道的我，無憂無慮，純粹因為喜歡唱歌」。

是否激起團火，唱多些歌？吳若希說：「我好畀心機唱歌，現在冇人理，工作模式和自由度較大，不同做新人時沒方向和什麼都不識，現在有自己的想法，做想做的事。我很享受目前做歌的感覺，一年出到兩三首歌已完成願望。」不想攞獎？她說：「仲細咩。（不想同小朋友爭？）現在樂壇好好，喜歡見到新朋友和新面孔，我出道已一段時間，覺得最重要是歌曲有口碑。」

Yumi獲粉絲登廣告賀生日

昨日冬至是Yumi的15歲生日，大會送上蛋糕為她慶生。Yumi表示今年生日很難忘，前日和《聲夢》學員一起切蛋糕，收到很生日禮物，之前和粉絲聚會預祝，有粉絲登巴士和燈箱廣告應援。問到生日願望？她說：「家人健康平安，自己就沒所謂，在圈中加油、努力，無論怎樣也堅持下去。」

記者：柯美