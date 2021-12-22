為愛女舉殯 松田聖子眼泛淚光

【明報專訊】日本1980年代紅極一時的女歌手松田聖子，與前夫神田正輝的獨生女神田沙也加，上周六（18日）在北海道札幌某酒店22樓房間墮下14樓平台身亡，終年35歲。松田聖子與神田正輝昨日為女兒舉殯，事後神田正輝捧着愛女骨灰，松田聖子則拿着神主牌跟傳媒會面，兩人均神情哀傷，聖子更雙眼通紅，眼泛淚光。

文：蘇珮欣

神田沙也加上周墮樓身亡後，父親神田正輝前日抵達札幌，準備辦理女兒身後事。日本傳媒昨日報道，松田聖子低調前往當地，會合前夫神田正輝，昨日在札幌為女兒舉行喪禮，並將遺體火化。其間松田聖子被傳媒拍得捧着神主牌、坐在靈車的副駕駛座出入靈堂。

兩度鞠躬 哽咽致謝

儀式完成後，神田正輝與松田聖子現身，向傳媒簡單交代喪禮事宜。抱着愛女骨灰的神田正輝表示，喪禮只安排近親出席，感謝各界協助。他坦言與松田聖子的狀態均不好，希望外界可給予他們多一點時間。雙眼通紅泛淚光的松田聖子，兩度向傳媒鞠躬致謝，她哽咽感謝在寒冷的天氣下到場的記者。

未確定會否演出《紅白》

據日媒報道，松田聖子接到愛女身亡噩耗後，已取消本月19日在東京舉行的聖誕節晚餐騷。昨日她所屬事務所亦宣布取消本月23至26日在大阪的Dinner Show。大除夕舉行的《紅白歌唱大賽》，松田聖子原定代表紅組出賽，大會昨日公布參賽歌手演出曲目，唯獨未有公布聖子的部分。電視台表示尊重聖子喪女的心情，正等待她回覆演出意向，故暫未能透露曲目等演出內容。

警方雪堆中發現沙也加

另一方面，日本警方日前發表神田沙也加的死因調查報告，稱她從高處墮下重傷身亡。現場未發現遺書，仍不排除是自殺或意外。有報道指18日上午11時左右，神田沙也加的工作人員報案稱她失聯，警方接報到場破門入酒店房，發現她不在內，房內窗戶打開，於是警方到酒店平台搜索，由於當日札幌下大雪，有關方面除雪兩小時後，在雪堆中發現神田沙也加。