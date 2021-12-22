《哈利波特20周年》預告曝光 「妙麗」愛瑪屈臣拭淚

【明報專訊】為慶祝電影版《哈利波特：神秘的魔法石》面世20周年紀念，特別推出特備節目《哈利波特20周年：重返霍格華茲》（Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts），台前幕後聚首一堂，安排明年元旦日首播，香港「哈迷」可透過影視串流平台HBO Go收看。繼早前公開該節目的海報後，約兩分鐘的預告片段亦於前日曝光。

「哈仔」丹尼爾域卡夫（Daniel Radcliffe）、「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）及「榮恩」路柏格連（Rupert Grint）3名主角在預告片段中鏡頭最多，尤其愛瑪屈臣換了多套服裝亮相，走進霍格華茲大廳時，跟「馬份」湯費頓（Tom Felton）開心擁抱。在月台等車又換上灰色大衣。11歲開始演出《哈利波特》系列的她其後表示，「感覺時間沒變，但真的已過了20年」，又稱該片豐富了人生。當路柏格連說他們3人有很強聯繫，像一家人時，鏡頭前的愛瑪更似在輕輕拭淚。

另外，「金妮」邦妮韋特（Bonnie Wright）、「奈威」馬修路易斯（Matthew Lewis）、「天狼星」加利奧文（Gary Oldman）等亦有亮相，「貝拉」的海倫娜寶咸卡達（Helena Bonham Carter）更拿出假牙戴上，成為搞笑的一幕。賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）在預告片段中表示，當年接到《哈利波特》邀約，對「佛地魔」這角色無甚認識，但幾名時年約十一二歲的外甥，卻十分興奮，而且認為他必定要參演。改編自羅琳原著的7部《哈利波特》小說，在10年間拍成8部電影，不少觀衆可說跟幾名主角一起長大，《哈》片亦是歷來最受歡迎的電影系列之一。