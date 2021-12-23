陳琪吳日言變身地產界KOL 黃芳雯不強求子女讀傳統名校

【明報專訊】3名星級媽咪陳琪、吳日言及黃芳雯首次合作主持香港開電視節目《學霸睇樓團》，目標帶觀眾走勻全港參觀樓盤，再分析各區校網優勢及提供實用資訊情報，向揀校網頭痛的家長說：「幫緊你！幫緊你！」節目中她們以用家及投資者角度，四出搜尋名校網與筍盤資料，齊變身「地產界KOL」。

3星級媽咪分享睇樓盤經驗

經常鼓勵朋友「唔買樓都要睇」的陳琪，最高紀錄一日睇6個樓盤，覺得累積睇樓經驗愈多，便懂得分析比較，不易受地產經紀瞞騙。黃芳雯更誇張，最高紀錄一日參觀10多個樓盤，會記下樓宇裝修間隔和位置坐向等有關資料，事後累透。吳日言與丈夫經常搬屋，每隔一段時間便覓新居。她分享最深刻睇樓經歷，「試過參觀一梯兩伙的住宅，未入內已見到隔籬單位的大門貼上陳舊的膠條封實，驟眼看似兩道靈符！感覺頭暈很不自在，我才明白間屋的裝修設計再靚也沒用，最重要有住得舒服的感覺」。

陳琪住西貢獨立屋貪活動空間大

陳琪長女芷苓將升中一，二女芷悠讀小學，孻仔澔錕仍讀幼稚園。她表示作為「中小幼」的媽咪，盡量不用「打、罵、逼」來教導子女，以分析和開放態度更易令小朋友投入學習，她說：「我小時候與大多數人一樣是接受填鴨式教育，只懂公式化地背誦默念。但現在女兒讀IB課程，沒指定規範模式，答案要靠她的創意思考。平日如多做past paper當練習，考試內容就易記入腦；雖然不一定考同樣題目，但答案可能大同小異，不拿高分也可以及格吧！」現居西貢3層獨立屋連花園的陳琪，雖然每天接送子女返學需時，亦羨慕住大型屋苑有私人會所和泳池配套設施，但知道3子女成長想有更大活動空間和舒適環境，故無意搬家。

吳日言要讓小朋友過開心童年

吳日言居於港島區多年，熟悉區內校網有很多不錯選擇，她的3歲女兒Beatrice正就讀幼稚園K1，暫時不急於揀定小學，「報考小學要留意居住地點外，家長的人脈關係、宗教信仰、家庭背景和其他因素都有影響，好清楚入讀名校有指定潛規則。但我不希望女兒讀書有太大壓力，只顧日夜不停做功課，又忙為測驗考試溫習，所以不會逼她去傳統學校面試。暫時計劃等『大抽獎』派位，萬一派不到心水學校，才考慮報讀私校」。她提醒家長應讓小朋友有開心童年更重要。

黃芳雯培養子女創作力

育有4歲半兒子朗天及2歲女兒亦嘉的黃芳雯，慶幸對子女升學問題跟丈夫理念一致，不強求子女考入只着重成績的傳統名校，「我們首要是居住環境舒適，比住在名校網集中的地區更重要！大家有共識為子女報讀直資或私校，因這類學校不是只求分數，還着重培養小朋友發揮想像力及創作力，相信未來是創意行先」。

場地提供：babejordan_party

吳日言/髮型：Oscar Ngan @ii ALCHEMY HAIR & NAIL

陳琪/化妝：Phoebe Y Image

髮型：Sue Cheung@SALOON Festival Walk

記者：林蘊兒