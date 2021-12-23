奧斯卡公布部分初選名單 《媽媽的神奇小子》未能入圍

【明報專訊】第94屆奧斯正式提名名單要等到明年2月8日才會公布，主辦方美國影藝學院前日率先宣告最佳國際電影（前稱最佳外語片）、紀錄片、主題曲及化妝與髮型的初步入圍名單。分別代表內地的《懸崖之上》、台灣《瀑布》及香港《媽媽的神奇小子》報名角逐最佳國際電影，全部未能入圍；該獎項的15強名單包括多次奪得美國影評人組織獎項的濱口龍介執導日本片《Drive My Car》、《羅馬浮世繪》保路蘇雲天奴（Paolo Sorrentino）的《The Hand of God》、《伊朗式分居》法哈迪（Asghar Farhadi）新作《A Hero》，以及《逃不出的記憶》（Flee）等。今年在康城影展奪得最高榮譽金棕櫚獎的《變鈦》（Titane）未能躋身15強名單，亦令不少傳媒大跌銀鏡。另外，初選名單上的不丹、科索沃和巴拿馬等3國，以前從未入圍最佳國際電影15強，亦備受矚目。

至於打入最佳主題曲15強的歌手，不乏天王天后級人馬，包括Billie Eilish、珍妮花赫遜（Jennifer Hudson） 、Ariana Grande、Bono等。另外，分別為電影《復仇之淵》和《王者世家》獻唱主題曲的Jay-Z與Beyonce，若能入圍最後5強，將會成為奧斯卡歷來在最佳主題曲打對台的夫妻。值得一提的是，《獨生之國》美籍華裔女導演王男栿的新作《In the Same Breath》，記錄了2020年初武漢疫情現場，同時也將鏡頭轉向美國，描述相同的場景如何在美國上演，順利躋身最佳紀錄片15強。

《一家人大戰機械人》爭安妮8獎

另一方面，「動畫界奧斯卡」安妮獎前日亦公布提名名單，《魔龍王國》和《奇幻魔法屋》分別以10及9項提名領跑，彼思《盛夏友晴天》和古天樂有份投資的《一家人大戰機械人》則各爭8獎緊隨其後。頒獎禮將於明年2月26日舉行。