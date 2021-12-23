【開箱】《史賓沙》 改變戴妃的聖誕 衝破枷鎖重獲自由

【明報專訊】《梅艷芳》上映個半月，票房逼近6000萬港元，不過有評論認為描述一代樂壇天后，很多應說的沒說，而且蜻蜓點水，不夠深刻。今日在港上映的新片《史賓沙》（Spencer）剛好相反，只集中描寫英國戴安娜王妃三日兩夜，卻為往後命運帶來重大改變的故事。

珍珠頸鏈的隱喻

《史賓沙》講述1991年冬天，戴安娜王妃與王儲查理斯的婚姻已陷入冰點，在婚外情與離婚的謠言紛擾下，王室成員依舊按照傳統，前往桑德林厄姆莊園度聖誕；戴妃對王室習俗與傳統熟悉不過，但表面的和諧平靜與歌舞昇平，再難掩她內心的躁動不安與悲慟哀愁；聖誕假期過後，她決定忠於自己，下定決心與查理斯王子離婚。

此片由《第一夫人：積琪蓮甘迺迪》柏比路拉林（Pablo Larrain）執導，《吸血新世紀》姬絲汀史超域（Kristen Stewart）扮演戴妃。導演聰明之處是不貪心，利用史實再創作貼近戴妃原型的故事。片中的她疼惜威廉和哈里王子，滿是慈愛的媽媽，卻迷失在王室的傳統與冰冷之中，尤其丈夫有婚外情，更添哀愁。她深陷在抑鬱與飲食失調之中，甚至出現幻覺。

電影一開始，大批軍人搜索桑德林厄姆莊園，軍車經過的仰視鏡頭，見到路邊一隻死鳥的特寫；然後是駕駛開篷車的戴妃，迷了路要邊看地圖，最後走進一家平民餐廳，食客見到大人物到來瞠目結舌，全場靜默，拿着名牌手袋的她不好意思向店員說，附近沒路牌，詢問自己身在何方。短短幾個鏡頭已隱喻了這「人民的王妃」被困在國家的大鳥籠中，完全迷失方向。之後她開車途中，碰見莊園的大廚Darren，後者訝異她怎會獨自開車前來，而身邊沒任何隨扈，戴妃稱想自己一個人，隨後她見到田中的稻草人，聲稱像穿著了她父親的外套，於是脫下來拿到車上。

此片刻意用戴妃的本姓「史賓沙」為片名，就是要還她原來面貌。故事設定在1991年的聖誕節，當時她跟查理斯王子的關係已很惡劣。王室規矩有專人安排了所有衣服和首飾，其中一條珍珠頸鏈指定佩戴，是查理斯所贈，但戴妃最痛恨，因為知道查理斯同時送了一條同樣的給情人卡米拉。這首飾帶有重要隱喻，片中有她幻想掙脫了珍珠頸鏈，掉進湯裏然後一口口吞下的鏡頭。她患有厭食症，人所共知，甚至被查理斯怪責浪費食物，Darren也希望自己煮的佳餚，能吸引她吞下去不再吐出來。另一幕是她返回童年居住的大宅時，憶起小時候的快樂，站在樓梯邊緣，再次掙脫珍珠頸鏈，幾乎倒下去，是她幻覺中的英王亨利八世第二任王后安寶琳（Anne Boleyn）一聲叱喝，救了她一命。珍珠頸鏈如同困着她的婚姻和王室生活。

夢見亨利八世王后安寶琳

戴妃一到莊園，就發現有關安寶琳的書放在牀頭，於是挑燈夜讀，並夢見對方。被亨利八世以通姦叛國等多項罪名判刑斬首的安寶琳，是身在王室自覺受困的戴妃投射，她跟宮中幾乎所有人都格格不入，是否最後也會如安寶琳的命運？戴妃覺得受監視，連下榻的房間，王儲也下令要把窗簾縫起來，象徵了把她與外面隔絕。戴妃倒不希望兒子也成為囚徒，譬如王室習慣在平安夜拆禮物，兩名王子在房間就向母親抱怨，問戴妃為什麽不能跟普通人一樣；片中的威廉王子甚至說願望是不用守規矩，能徒手吃飯。電影最後，戴妃知道兩子不喜狩獵，於是就在這王室聖誕傳統時，走到他們面前，說要帶走威廉與哈里；結果查理斯讓步，她駕車載兩兒返回倫敦，聽着《All I Need Is a Miracle》，途中一起吃快餐，她眺望泰晤士河，面對的是未知將來，卻擺脫了回憶纏繞與王室的沉重后冠。

導演柏比路拉林說戴妃永遠改變了「童話故事」的定義，以及流行文化所塑造的理想化形象，此片是有關公主決定不做王后，選擇親身建立自己身分的故事。歷來扮演戴妃的女星不少，電影有娜奧美屈絲（Naomi Watts），劇集《王冠》的愛瑪歌連（Emma Corrin）更憑此角一戰成名，登上視后寶座。童星出身的姬絲汀史超域樣貌、身高，與戴妃相距甚遠，可是迷惘的神態類近，苗條長腿更非常相似，雖然《史賓沙》沒能在威尼斯影展奪得任何獎項，此角卻為姬絲汀帶來金球獎、影評人選擇大獎最佳女主角提名，相信奧斯卡或演員公會亦很大機會入圍。另外，英國搖滾樂隊Radiohead成員Jonny Greenwood處理的配樂亦十分出色，完全掌握了片中抑遏的氣氛。

上映日期：12月23日