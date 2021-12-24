紅館跨年騷開鑼 張敬軒露前露後留倩影

【明報專訊】張敬軒（軒仔）為慶祝入行20周年，於紅館舉行18場跨年演唱會，昨晚開鑼。軒仔身穿閃爆水晶黃袍現身，胸口超大Deep V，下身則是穿窿褲，銀閃內褲若隱若現。他跟數十名戴口罩的舞蹈員連番勁歌熱舞，為個唱揭開序幕，全場報以歡呼聲；接着軒仔換上藍底金色閃片西裝獻唱《騷靈情歌》。唱畢，他向觀眾鞠躬答謝，「多謝大家成就了我20周年演唱會，我們又見面了，知道大家今次撲飛很辛苦，但這晚見到紅館坐得密密麻麻，比上次又拉近了距離，真的感激」。軒仔特別多謝老闆楊受成伉儷的支持，以及一眾公司高層的愛護，其中提到演唱會總監Alex Fung時，他笑稱不知是否演唱會場數一加再加，令對方壓力很大，服飾上計錯數，頭兩件服裝不是無前就是無後，是否計少了布料錢，但要趁青春留倩影，Deep V和大露背不知能露多少次，叫大家影得幾多就幾多。

向捧場父母送飛吻

軒仔因疫情已近兩年沒見過父母，他稱很開心父母到場，難得母親來港為他煮清淡早餐，但不知為何由之前的「英泥早餐」變成「鴨屎綠」，原來加了杞子。他又跟觀眾說父親行動不便，出入時請大家幫他，又多謝母親生他出來，話畢向台下父母送吻。

昨晚楊受成伉儷、軒仔父母、七仙羽及溫碧霞一家三口捧場。古天樂、劉德華、郭富城、張學友、謝霆鋒、容祖兒、陳慧琳、蔡卓妍及鍾欣潼等送上花牌祝賀。亦有粉絲合資近7萬元捐給不同慈善機構賀偶像開騷。

記者：陳釗

攝影：劉永銳