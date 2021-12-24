班尼狄新片預告曝光 邪惡版奇異博士登場

【明報專訊】Marvel超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》上周上映，票房甚佳，首周末全球累收5.87億美元（約45.78億港元），僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》和《復仇者聯盟：無限之戰》，成為史上最佳開畫紀錄第3位；片尾彩蛋亦引起粉絲熱烈討論，據報其中一個彩蛋是有關《奇異博士2》，電影公司顧及還未入場看《蜘蛛俠》的觀衆，前日率先公開《奇異博士2：失控多重宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）的首條預告片及海報，可見到邪惡版奇異博士現身。

據報《蜘蛛俠：不戰無歸》結尾的彩蛋，包含《奇異博士2：失控多重宇宙》預告片，亦是《蜘》片劇情的伸延。前日電影公司發布長約兩分鐘的片段所見，班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）扮演的奇異博士，施咒失誤導致多重宇宙大門打開，必須承受有關後果。

奇異博士深陷多重宇宙的危機，遂找上同樣精通魔法的「紅女巫」溫黛（伊莉莎伯奧遜飾）幫忙，並與好友「王」（黃凱旋飾）一同穿越不同宇宙，找出補救辦法。預告中亦出現《再說一次我願意》麗素麥雅當絲（Rachel McAdams）扮演的急症室醫生Christine和奇異博士的婚禮場面。 另外，《被奪走的12年》哲維迪依祖科（Chiwetel Ejiofor）扮演奇異博士師兄Karl Mordo，在這集成為反派，更與奇異博士對立，並疑似與邪惡版奇異博士合作，成為世界的重大威脅。而邪惡版奇異博士之前只在Marvel動畫《無限可能：假如…？》現身。《奇異博士2：失控多重宇宙》由《蜘蛛俠》森雷米（Sam Raimi）執導，預計明年5月在港上映，前日發放的電影海報，亦可看到正邪兩個版本的奇異博士出現。

「神奇女俠」新片演女富豪

除了《奇異博士2：失控多重宇宙》，另一新片《尼羅河謀殺案》（Death on the Nile）前日亦發布了預告片段。堅尼夫班納（Kenneth Branagh）繼《東方快車謀殺案》後再次自導自演，而且同樣是改編阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie）小說，並繼續扮演神探喬魏柏賀。不過其餘角色就換上《神奇女俠》姬兒加杜（Gal Gadot），飾演美麗的女富豪，還跟《性愛自修室》愛瑪麥琦 （Emma Mackey）鬥演技。早前爆出性醜聞並全面停工的《以你的名字呼喚我》艾米漢瑪（Armie Hammer），片中飾演姬兒的新婚夫婿，之前有傳媒猜測電影公司會否刪走他的戲分；從預告片段看來應該沒有，而且據報他演的是重要角色，只能換角重拍，卻難以刪走。

《尼羅河謀殺案》講述上流新婚夫婦登上豪華郵輪，前往埃及展開蜜月之旅，豈料錯綜複雜的感情關係引發神秘謀殺案，尼羅河上危機四伏 。神探喬魏柏賀展開調查，發現郵輪上每個人都有嫌疑。此片預計明年2月在港上映。