班尼狄新片預告曝光 邪惡版奇異博士登場

【明報專訊】Marvel超級英雄片《蜘蛛俠:不戰無歸》上周上映,票房甚佳,首周末全球累收5.87億美元(約45.78億港元),僅次於《復仇者聯盟:終局之戰》和《復仇者聯盟:無限之戰》,成為史上最佳開畫紀錄第3位;片尾彩蛋亦引起粉絲熱烈討論,據報其中一個彩蛋是有關《奇異博士2》,電影公司顧及還未入場看《蜘蛛俠》的觀衆,前日率先公開《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)的首條預告片及海報,可見到邪惡版奇異博士現身。

據報《蜘蛛俠:不戰無歸》結尾的彩蛋,包含《奇異博士2:失控多重宇宙》預告片,亦是《蜘》片劇情的伸延。前日電影公司發布長約兩分鐘的片段所見,班尼狄甘柏貝治(Benedict Cumberbatch)扮演的奇異博士,施咒失誤導致多重宇宙大門打開,必須承受有關後果。

奇異博士深陷多重宇宙的危機,遂找上同樣精通魔法的「紅女巫」溫黛(伊莉莎伯奧遜飾)幫忙,並與好友「王」(黃凱旋飾)一同穿越不同宇宙,找出補救辦法。預告中亦出現《再說一次我願意》麗素麥雅當絲(Rachel McAdams)扮演的急症室醫生Christine和奇異博士的婚禮場面。 另外,《被奪走的12年》哲維迪依祖科(Chiwetel Ejiofor)扮演奇異博士師兄Karl Mordo,在這集成為反派,更與奇異博士對立,並疑似與邪惡版奇異博士合作,成為世界的重大威脅。而邪惡版奇異博士之前只在Marvel動畫《無限可能:假如…?》現身。《奇異博士2:失控多重宇宙》由《蜘蛛俠》森雷米(Sam Raimi)執導,預計明年5月在港上映,前日發放的電影海報,亦可看到正邪兩個版本的奇異博士出現。

「神奇女俠」新片演女富豪

除了《奇異博士2:失控多重宇宙》,另一新片《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile)前日亦發布了預告片段。堅尼夫班納(Kenneth Branagh)繼《東方快車謀殺案》後再次自導自演,而且同樣是改編阿嘉莎克莉絲蒂(Agatha Christie)小說,並繼續扮演神探喬魏柏賀。不過其餘角色就換上《神奇女俠》姬兒加杜(Gal Gadot),飾演美麗的女富豪,還跟《性愛自修室》愛瑪麥琦 (Emma Mackey)鬥演技。早前爆出性醜聞並全面停工的《以你的名字呼喚我》艾米漢瑪(Armie Hammer),片中飾演姬兒的新婚夫婿,之前有傳媒猜測電影公司會否刪走他的戲分;從預告片段看來應該沒有,而且據報他演的是重要角色,只能換角重拍,卻難以刪走。

《尼羅河謀殺案》講述上流新婚夫婦登上豪華郵輪,前往埃及展開蜜月之旅,豈料錯綜複雜的感情關係引發神秘謀殺案,尼羅河上危機四伏 。神探喬魏柏賀展開調查,發現郵輪上每個人都有嫌疑。此片預計明年2月在港上映。