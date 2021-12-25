爆「遮遮」幫手剃腋毛 張敬軒站10米高塔獻唱無有怕

【明報專訊】張敬軒（軒仔）於紅館舉行18場跨年演唱會前晚開鑼，請到久未露面的樂壇天后陳慧琳擔任表演嘉賓，令現場歌迷驚喜萬分，掀起全晚高潮。軒仔更多謝一班「鐵粉」多年來從無變心，成就他這18場演唱會，並借用姜濤的金句「用作品說話」，為角逐樂壇獎項拉票。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

軒仔全晚以多個不同造型亮相，除露前露背外，又有露臂裝，頓時變身「露敬軒」。他笑稱以往最多是剃腳毛，今次為穿黑色開胸無袖歌衫，事前特別把腋毛剃掉，即時贏得全場掌聲。軒仔笑說：「剃毛都有掌聲？真的無得頂！」他透露剃毛由家中「遮遮」操刀，終於搵到對方煮早餐外的技能，「她幫我處理時問我『Sir，are you hurt？』我說『No，I feel good！』」又笑言以為年過40，新陳代謝會變慢，但原來生得很快，開騷前一晚因太夜，唯有自己補幾刀，點知刮損了，這晚跳舞感覺「乸住乸住」。

借姜濤金句為音樂獎拉票

軒仔多謝兩名女神周秀娜和七仙羽來捧場時，因戴口罩關係，認錯郭奕芯是周秀娜，此時台下有人大叫軒仔娶七仙羽。軒仔笑說：「誰叫我娶她？防疫規例不可以隨便結婚，希望下世啦，我投胎都要做你老公！大吉利市！」台下七仙羽即做出OK手勢。有男粉絲揮動印有軒仔肖像的自製相框，極似「大頭相」。軒仔見狀笑說：「這區不要拿這張相，我幫你收下，順便化掉，百無禁忌。」軒仔不忘為音樂頒獎禮拉票，他笑問：「有無人投給MIRROR？不過其實誰攞獎都開心。多謝每個投我票的朋友，有你們支持，我覺得自己是中青年唯一代表，借用姜濤的金句『用作品說話』。」

陳慧琳任嘉賓 笑軒仔無朋友

頭場邀來陳慧琳（Kelly）任嘉賓，軒仔介紹她出場時，稱這名嘉賓很難請到，是很有分量的前輩，更親自降到台下陪對方升上台。兩人合唱《紀念日》時，軒仔難掩興奮之情。Kelly笑問軒仔：「上次你請我做嘉賓是3年前，今次已是我第2次做你的嘉賓，你是否人緣不好無朋友，請來請去都是我？」軒仔笑說：「咁我喜歡你嘛！我終於可以講，我細細個就聽你的歌。」Kelly即刻「啋」一聲。

化身小粉絲為Kelly和音

軒仔表示最喜歡聽Kelly的《誰願放手》，記錄他情竇初開時。Kelly八卦問：「即是初戀？是誰放手先？」軒仔尷尬說：「是一起放手。」Kelly稱有留意軒仔，覺得「遮遮」的菜式很獨特，問有無同鄉可介紹，她都想愈食愈瘦。軒仔推介媽咪，笑稱對方煮的「英泥」早餐什麼味道都無，吃完跟沒吃一樣，近期還喜歡搞些糊狀食物。Kelly風趣說：「驚你無牙呀！」之後Kelly唱《最愛演唱會》，軒仔化身小粉絲坐地欣賞及當和音。他興奮說：「願望達成了！」還讚Kelly保持得一樣咁靚和弗。

感謝鐵粉多年來從沒變心

今次演唱會加入不少跳舞元素，軒仔特別請來5名不同界別的編舞師，並有31名舞蹈員。舞台華麗外，有不少大型裝置，軒仔不戴安全帶站上10米高升降塔獻唱，又坐上小型纜車吊到山頂位繞場一周，拉近與粉絲距離。他笑稱自從爬完246米高的避雷針塔後，現在什麼畏高都沒有。又稱50米長舞台是用全實木打造，望落好像很平坦，其實有高低起跌，「就像我和大家的人生一樣，面對不同困難和挑戰，希望用我的音樂去療癒大家」。他亦感謝一班「鐵粉」多年來從無變心，成就他這18場演唱會。

演唱會尾聲，軒仔感觸說：「我對這個城市、這裏的人，有很濃厚感情，亦有很多感恩和虧欠，多謝大家多年來支持。」接着獻唱《笑忘書》，還將歌詞最後一句的「波板糖」改成「香港」，獲全場歌迷鼓掌。encore環節，軒仔將兩首熱爆超市歌改編成聖誕歌，提早跟觀眾歡度聖誕，演唱會圓滿結束。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com