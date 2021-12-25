台慶頒獎禮不再黑面 陳自瑤：會記住保持笑容

【明報專訊】何廣沛、陳曉華、陳自瑤及吳業坤等昨日到赤柱宣傳新劇《異搜店》，眾人跟粉絲見面及大派小禮物；合唱聖誕歌時，吳業坤彈結他伴奏，但陳曉華跟不上拍子，以笑掩尷尬。

陳自瑤劇中角色情緒起伏大及多喊戲，她刻意配合角色化淡妝現身，希望沒嚇親觀眾。她表示少演喊戲，故拍攝時壓力太大弄致胃痛。陳自瑤憑《寶寶大過天》入圍台慶頒獎禮「最佳女配角」最後5強，她表示連阿哥都幫她拉票，又獲家人及朋友支持，入到5強已感滿足。提到老公王浩信年初獲獎時向她道謝，鏡頭影到她黑面？陳自瑤稱只是鏡頭捕捉一剎那表情，笑言今次有所準備，整晚會記住保持笑容。她未想過得獎謝辭，到時會否多謝老公要思量。聖誕節她要拍劇，希望收工後陪家人和女兒食飯。

陳曉華自爆被監製鬧

陳曉華在新劇《異搜店》首次擔正女一，她緊張收視和外界評價，得知反應比預期好，但演出仍有很多不足。她演出經驗尚淺，自爆曾被監製鬧。何廣沛明白陳曉華壓力大，但見網民反應不太差，加上經監製和導演調教，看得出她有進步。陳曉華表示聖誕沒有異性約會，會留家開直播跟觀眾一齊追劇，以及約一班狗主帶寵物聚會。何廣沛除宣傳外，現正忙拍新劇《破毒強人》及網上頻道節目，沒時間約會緋聞女友朱晨麗。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com