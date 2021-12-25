《色慾都市》演員指控基斯諾夫性騷擾

有狗仔隊追問基斯諾夫（圖）對於性騷擾指控的回應，他說早已發表聲明，其他問題無可奉告。

【明報專訊】經典美劇《色慾都市》相隔多年終於開拍續集，《色慾都市2.0》剛於本月9日透過影視串流平台HBO Go上架，劇中飾演女主角莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker）夫婿「Mr.Big」的基斯諾夫（Chris Noth），卻在首集暴斃，難道劇組早知有多名女子將會逐一指控他性騷擾的秘密，所以盡快「拆彈」？

繼大學畢業生Zoe（化名）及任職夜店的Lily（化名）等女子，本月先後透過傳媒揭發多年前曾遭基斯性侵的往事，前日再有第5名自稱受害人兼女歌手Lisa Gentile，自爆2002年遭基斯強吻及觸摸胸部，她雖反抗但無效，事發翌日更收到對方來電恐嚇，要求封口否則令她在娛樂圈「消失」。

據報基斯連《色慾都市》拍檔都不放過，曾經擔任女角姬絲汀戴維斯（Kristin Davis）替身的臨時演員Heather Kristin，早在今年2月已經發表文章，以匿名方式揭發劇中男演員的失德舉動。

直至其他受害者挺身而出，Heather終於向英國《獨立報》證實事件男主角正是基斯，「他在拍劇期間，曾經伸手撫摸我的背部甚至屁股」，又說同劇該還有其他受害者，只是敢怒不敢言。