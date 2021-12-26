《造星IV》總決賽 李嘉欣期望女團有星味 人氣王Marf力壓Gao許軼奪冠

【明報專訊】ViuTV選秀節目《全民造星IV》總決賽昨晚於九展Star Hall舉行，Marf（邱彥筒）大熱勝出登上冠軍寶座，亞軍是Gao（沈貞巧），另一熱門Day（許軼）奪季軍，她們率先入選女團。Marf在全民投票中由頭帶到尾，加上她在評判分亦是最高分，以總分40分稱冠；表現出眾的Gao以總分37分緊隨其後；Day則以1分之差屈居季軍。很多網民對賽果感滿意。

《全民造星》過往3屆冠軍姜濤、吳啟洋（Phoebus）及趙祥誠（Ben）昨晚總決賽打頭陣出場，跟20強參賽者唱勁歌熱舞揭開序幕，全場哄動，姜濤贏得最多歡呼聲。MIRROR還擔任壓軸表演嘉賓唱新歌《12》及《BOSS》，掀起高潮。

全民投票與評判團各佔一半分數

賽果分數由全民投票及星級評判團各佔一半，5名評判分別為李嘉欣、麥兆輝、謝安琪、谷德昭及ViuTV高層魯庭暉。大會司儀強尼在節目開始時公布全民投票20強支持度走勢，5強分別為Marf、Day、李芯駖、Gao及So Ching（蘇芷晴）；「還我系列」3甲則是阿妹（黃敏蕎）、Ash（鍾卓穎）及Sica（何洛瑤）。

謝安琪要求特色 谷德昭有私心

評判被強尼問對新一代女團的期望，李嘉欣期望見到好有星味、成為香港人好驕傲的女團，可以向世界發展。麥兆輝認為要不同以前只是唱歌跳舞，要聲色藝俱全。謝安琪覺得除聲色藝，想看多少少她們的性格，女團要合作，需要好好溝通，作為年輕人表演多些特色。谷德昭一直有留意《造星IV》，稱參賽者好出力及有進步，又互相幫助有友誼；他坦言評審時會有私心，再看她們這晚的表現。

Marf大騷唱功 Gao勁舞贏掌聲

20強參賽者先後進行個人表演及分兩組舞蹈對決，個人表演普遍以跳唱為主，各自施展渾身解數。人氣王Marf跳唱《The Law Of Attraction》，整體表現不錯，大騷唱功和舞技，但打側手翻時有點不夠美觀。Ivy So（蘇雅琳）演唱《勿念》後說：「首歌代表離鄉別井的香港人，唱家書給家人聽。」Gao勁舞表現贏得觀眾掌聲。Day同樣有壓台感。Winka（陳泳伽）性感晚裝唱國語歌《母系社會》，表現不錯，她說：「我覺得歷年女性多抑壓，送這首歌給所有女性和媽媽，亦多謝弟弟一直支持。」其間突然感觸落淚。中段再公布全民投票3強是Marf、Gao、Ivy So。尾聲時安排《造星IV》其他落選參賽者一同唱主題曲《前傳》。

冠軍獲40分 穎蕎5分包尾

宣布評判分數，前3名是Marf有20分、Gao有19分、Win Win（楊安妮）18分。不過加上全民投票分數時，Win Win得32分位列第5。Marf總分有40分奪冠、Gao與Day分別有37分及36分佔亞季軍。總分最低是穎蕎只得5分。李嘉欣頒獎給Marf時跟她說恭喜。其他女團成員於1月公布。

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：鍾偉茵