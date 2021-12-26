重提叱咤黑面事件 Anson Kong︰上了人生寶貴一課

【明報專訊】MIRROR成員江生（Anson Kong，AK）於年初失獎的「叱咤黑面事件」成經典，講足一年，他接受電台訪問重提舊事，稱受盡批評亦上了人生寶貴一課。AK表示《黑之呼吸》是他的心聲，「成熟做自己從來沒有錯，但沒有人會先了解你，再去明白你，所以作為公眾人物要小心處理，做事要三思而後行，不能太衝動，這是我經歷這件事學到最大的課題」。

盼奪個人獎項令父母驕傲

AK自認是直接的人，喜怒哀樂擺晒上面，花姐稱這是他的好處，也是壞處，做娛樂圈很蝕底。他事後檢討，失去一個獎項但得到更多，令自己反省、改變，亦開心很多人陪他渡這難關。他參加《全民造星》前是舞蹈員，夢想成為舞台焦點，不用再站於歌手背後。MIRROR出道3年，他現在已夢想成真，但仍有目標，是跟個人音樂獎項有關。AK稱雖然做音樂不是為獎，但他真心想獲個人獎項令父母驕傲，這是小小的心願，對家人的承諾。他解釋由細到大，家人看他參加很多比賽，但一個獎也沒攞過回家。

3年無拍拖 擇偶條件要靚

他自爆《造星》後已3年沒拍拖，明年便30歲了，可能30歲後會想有女朋友。AK擇偶條件要靚，喜歡陽光可愛的女生；他大男人性格，不想跟年紀大過他的女生拍拖。

娛樂組