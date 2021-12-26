星級爸媽賀聖誕 鄭嘉穎一家酒店玩餐飽 鍾嘉欣有乖仔相伴感窩心

【明報專訊】聖誕節普天同慶，圈中的星級爸媽鄭嘉穎與陳凱琳、鍾嘉欣、黎諾懿、洪永城等跟子女共度佳節，昨日開心在社交網分享溫馨全家福，新手爸爸洪永城說今個聖誕特別快樂。單身過節的胡定欣有陳山聰兒子陳霆軒相陪，但她想獻吻卻被拒絕，被請食檸檬。

無綫頒獎禮視后大熱鍾嘉欣早前帶3歲兒子Jared返港辦理私人事務，她在頒獎禮躋身「最佳女主角」、「最受歡迎電視女角色」、「最受歡迎電視歌曲」及「最受歡迎電視拍檔」4個獎項最後5強，得獎呼聲甚高。鍾嘉欣對獎項抱隨緣態度，留港有兒子在身邊共度佳節已感窩心。她分享與Jared合照，鄭秀文、陸浩明等大讚Jared可愛又得意。

黎諾懿與冬牛春雞送祝福

黎諾懿本月10日再為人父，太太李潔瑩為他誕下細仔「小冬牛」Luca。黎諾懿除與太太及兩子影全家福外，愛犬亦一同合照，還分享Luca的初生嬰兒寫真。黎諾懿說︰「小冬牛及小春雞祝大家聖誕節快樂，日日都開心。」李潔瑩說︰「從此以後4個人一起過聖誕。」她稱細仔是她人生中最好的聖誕禮物。

鄭嘉穎與太太陳凱琳趁聖誕節帶大仔鄭承悅（Rafael）及細仔鄭承亮（Yannick）到酒店Staycation慶祝。他們影全家福外，Rafael又惜弟弟Yannick的額頭，好有愛。還有分享的短片中，陳凱琳與細仔玩騎膊馬，鄭嘉穎抱着大仔。另一名視帝大熱譚俊彥亦分享一家四口合照。

洪永城：今個聖誕特別快樂

洪永城太太梁諾妍日前誕下女兒Amber，他們一家三口與愛犬影相，洪永城說：「聖誕快樂，願你的聖誕願望皆能心想事成，今個聖誕我特別快樂。」

陳山聰囝囝請胡定欣食檸檬

胡定欣前晚跟單立文與胡蓓蔚、袁偉豪與張寶兒，以及陳山聰一家三口慶祝。陳山聰上載胡定欣被他的兒子陳霆軒（Jaco）拒絕的短片，寫道：「究竟係前世情人定係前世仇人？」片中胡定欣攬着及問Jaco，知否好多人想在聖誕節惜她，當她想惜Jaco時卻被拒絕及推開。胡定欣再唱聖誕歌，Jaco都沒有反應，最後走回媽媽身邊。她之後上載成功惜Jaco臉頰的相，但Jaco依然無表情。胡蓓蔚說欣賞她永不放棄的精神。蔡思貝與好姊妹陳嘉寶、陳瀅、何雁詩、賴慰玲及吳嘉禧扮靚靚在聖誕樹旁影相，表情鬼馬。陳嘉寶說終於齊人聚會，可喜可賀。

娛樂組