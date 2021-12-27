姜濤盧瀚霆揚威海外 隊友要求請食飯兼送樓

【明報專訊】男團MIRROR前晚為《全民造星IV》總決賽任表演嘉賓；20強參賽者中，隊長楊樂文（Lokman）欣賞林暐翹表演時的眼神與姿態，江生（Anson Kong，AK）提起昔日當舞蹈員時，曾跟李芯駖學舞，看到對方排名第4，也替她開心。

盧瀚霆（Anson Lo）與姜濤先後揚威海外，前者在韓國Mnet亞洲音樂大獎（MAMA）奪最佳亞洲新人獎（華語地區），後者則獲美國著名娛樂雜誌《Variety》評選為「2021年國際突破之星」（International Breakout Stars），Anson Lo與姜濤同樣感驚喜，沒想過能得到國際獎項認可。Anson Lo說：「聽到消息後，立即到Instagram發帖，多謝過去3年曾給機會我的所有人，希望大家都留意MIRROR的跳唱作品，無論MIRROR或是我自己一直都是透過跳唱帶出正能量，希望感染到更多人。」姜濤稱：「好開心，會繼續用作品說話，希望有更多香港音樂人受國際認可，加油！」AK帶頭叫兩人請食飯和送樓，引來其他隊友起哄，姜濤笑說：「Anson Lo送樓，我送入面的家俬。」Anson Lo笑住反抗：「我沒講過送呀！」

感性留言惹誤會 AK否認退團

MIRROR被指自己打自己，幾名成員的單曲分薄了票源，影響團歌《BOSS》無緣爭「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」，Lokman說：「沒有自己打自己，選我最喜愛歌曲，是粉絲個人選擇，對我們不算太大影響，任何一個隊員攞獎都開心。」呂爵安（Edan）自言有投《BOSS》一票，因為想MIRROR得獎。AK也表示：「結局不重要，大家享受了過程，支持喜歡的歌手就可以，很久沒見過樂壇這樣百花齊放。」

AK早前在社交平台感性留言惹退團疑雲，他澄清該文是想分享完成音樂會後的心情，不明為何被曲解成退團，最搞笑是連母親也問他是否不做，AK強調不是退團，又向其他隊友道歉。

記者：林祖傑、鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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