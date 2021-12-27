Jer與女友冷靜狀態 Alice否認緋聞致分手

【明報專訊】《造星IV》參賽者許寶恆（Alice）被指介入MIRROR成員柳應廷（Jer）與圈外女友Kelly戀情，導致兩人分手。Jer前晚表示，「詳情迂迴曲折，現在是冷靜一下。（未分手？）處於冷靜狀態，主要是我想集中做好工作，對方不是公眾人物，不想影響到朋友。（今年孤單過聖誕？）多謝隊友兄弟們邀請我參加派對」。

否認為三甲不入爆喊

Jer澄清與Alice只是導師與學員關係，「Alice要面對壓力，希望各界給予空間。我也因事件承受壓力，見到身邊人不開心，自己都不開心，不想影響到太多人」。對於Alice三甲不入，Jer表示不清楚是否受緋聞影響，「我有發短訊叫她專心做好比賽就可以」。隊友江𤒹生也幫手解畫，稱Jer擔心傳聞不斷發酵會影響到其他人。

Alice未能躋身三甲，賽後爆喊，她解釋並非失望，因與亞軍Gao（沈貞巧）是好朋友，很戥對方開心，是開心的眼淚。她稱已沒理會緋聞，自覺沒因此影響表現。她自言參加比賽付出很多亦得到很多，是否連跟男友的感情也付諸流水？她說：「我覺得有些事情要有就會有，大家timing不對，但我們仍是朋友，只是換個方式相處。」

Alice稱見到Jer不會尷尬，對方有傳短訊鼓勵她，她也有問對方意見。問到跟Jer傳緋聞可感壓力？Alice說：「有！花了兩天平復心情，但分手不關緋聞事，因為比賽忙，和男友少時間相處，加上他不接受我這個工作模式，是我們溝通上、相處方式有問題。」她亦強調沒主動追求Jer，「清者自清，不會解釋太多，我覺得大家都要睇證據，整件事我都很無辜，好多謝粉絲信我」。

記者：林祖傑、鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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