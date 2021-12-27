懶理Haters攻擊 只在乎子女感受 林子博圓太太遺願 居英變暖男爸爸

【明報專訊】林子博太太董燕君（Shirley）去年10月因病離世，驅使他決定帶一對子女詠渝與卓楠離開香港這個傷心地，今年8月移居英國，生活了4個多月，一家三口在英國迎2022年。趕上移民潮的林子博之前從未踏足英國，帶着子女展新生活，現總算安頓下來。他接受《明報》電話訪問，透露人在異鄉的經歷，笑稱不知不覺子女已長得牛高馬大（大女16歲，兒子12歲），昔日在香港忙工作而錯過他們的成長，現化身暖男爸爸，準時接送子女上學，每日親自下廚，一家人共度假日，這段時光令他感受最深是愛要及時。

林子博透露安排子女到外國讀書是太太Shirley的遺願，回望太太癌症病發至離世，到成為單親爸爸的這兩年多時間，感到對子女有所虧欠，當時他們要安排自己的生活，一日三餐靠速遞外賣。Shirley患病時他全心照顧，當太太離世後，曾逃避回家，怕睹物思人，以工作麻醉自己；家中每個角落都充滿回憶，甚至洗手間的傷殘人士扶手，也是他親自為太太安裝。子博原本計劃搬屋，後來萌起移民念頭，便跟子女商量。

詠渝初時很抗拒，為此哭鬧，直至同學表示羨慕她跟父親同行，老師贊成到外國多見識，女兒才改變主意。子博說：「當時我沒有固定工作又沒有物業，父親、外父外母已過身，沒有擔心長輩留港的顧慮。以一對子女的角度做決定，成為往英國生活的最大動力。」

放慢節奏 融入英國生活

子博有朋友在Northwich，本計劃在該處落腳，鄉郊地方居住環境好又平租，但當地學校不收他的子女；其後決定搬到曼城，學校較多，可以有選擇。他透露目前租住的單位，大概一萬多港元租金，地方闊敞，今個聖誕節家中還擺放了一大棵聖誕樹。

在子女上學的日子，子博一早起牀送他們返學，然後駕10分鐘車程回公司，跟住接放學、買餸煮飯，一家人7時便食完晚飯，一起看電視、傾偈，10時上牀瞓覺已算夜。子博稱昔日在香港早出晚歸的生活，不敢推工作怕失掉機會，深夜還要做電台節目，在香港的工作節奏，跟現在的英國生活截然不同。

子博最感欣慰是子女很快便適應英國的生活，比以前開心，他笑說：「我係最難適應的一個，英文又麻麻，但習慣接受挑戰。要融入當地的文化與生活，不能要別人遷就我的香港習慣，唯一較辛苦是天氣，要慢慢適應。」

隨遇而安 計劃趕不上變化

移民潮下，子博表示每個人離開或留在香港也有個別原因，他不會鼓勵別人移民，選擇最舒服方式生活就好。他帶子女移居英國，是想給他們擴闊眼界，為未來面對世界好好裝備，知識不能搶走，永遠屬於自己的。他說：「我性格隨遇而安，沒有太長遠計劃，這些年的個人經歷，知道計劃沒有用，要睇上天畀唔畀你，看這兩年一場疫情，可摧毀一切。感受最深是愛要及時，最重要的人在身邊，就要讓對方知道有多愛，有些事情過去了是追不回來，不要有遺憾。」

子博在英國地產公司工作，同時建立了網上節目頻道，但他相當惹火，不乏支持者亦有不少Haters。他說：「我真係不太在意，他們是虛擬世界裏的一群，我是活生生在現實生活的。沒有必要為虛擬的人影響自己心情，早陣子有人鬧我不負責任，沒準備好便帶子女移民，是對我沒影響的。我只在意我的子女覺得我是個怎樣的爸爸，我們一家生活開心就夠。」

記者：唐嘉晞