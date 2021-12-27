捲王力宏婚變陷網路霸凌 徐若瑄心悸胸悶 稱現創傷後遺症

【明報專訊】王力宏12月15日宣布與李靚蕾離婚，其後李靚蕾大爆8年婚姻生活狀况，除遭王力宏羞辱，對方更出軌約炮、召妓。王力宏12月18日由內地回台灣並入住汪小菲的S Hotel隔離，已住滿7日的他，可選擇回家居家檢疫7日。前日王力宏的唱片公司回應台灣傳媒，稱他會按照標準程序完成14日隔離規定。

不過有酒店工作人員透露王力宏12月24日已完成採檢，他選擇的防疫方案為住在酒店7日，回家隔離7天和7天自主管理。選擇方案後不能自行更改，故昨早11時前必須離開防疫酒店。

王力宏已回暫時居所

台灣傳媒報道王力宏晚上8時許離開S Hotel，現場有兩輛防疫的士駛進酒店停車場，一行保鑣築人牆阻擋記者，的士快速駛出停車場後，向左右兩個方向駛去，其中一架駛進王力宏的物業忠孝東路「國庭」豪宅，但落車的不是王力宏。

隨後王力宏唱片公司回應：「王力宏已經離開防疫旅館，回到暫時的居所，辛苦各位，也謝謝大家關心。」未有透露王力宏回到哪個住所。

王力宏要在台北住處繼續隔離7天及7天自主安全管理，有指他現在不能見孩子，故他不會回仁愛路的「吾疆」豪宅。又有內地傳媒報道，早前公布暫退娛樂圈的王力宏另有後路，他名下的公司收購了一間科貿公司，並持股100%，有網民估他轉行。

徐若瑄無故流淚

此外，捲入王力宏離婚風波的徐若瑄招網民謾罵，她先後三度發聲明澄清，但未能遏止，老公李雲峰透過律師發聲明力挺愛妻。徐若瑄昨在社交平台上載晴天照片，留言：「誤會被解開了，受到波及的無辜者被道歉了，抬頭看着晴朗的天空，卻依然會心悸、胸悶、沒來由地流淚。是網路霸凌的創傷後遺症吧，還是我太愛太在乎這個成長的地方，為了愛我的人，我會努力好好的，給我一點時間修復，等到下次我們再見面，你們會看到升級版的鋼鐵V 2.0版。」並表示會保持良善。

娛樂組