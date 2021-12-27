兒子鹿希派吸食大麻被捕 吳宗憲懇請法官「從重量刑」

【明報專訊】台灣藝人吳宗憲的23歲兒子鹿希派（原名吳睿軒）前晚聖誕節於信義區著名夜店狂歡，昨凌晨在路旁吸煙休息時，巡邏警員發現他身上有大麻煙味，盤查下發現他吸食大麻捲煙，當場被捕。台北地檢署昨午複訊後，鹿希派以10萬元台幣（約2.8萬港元）保釋，下午3時許離開北檢，面對記者追問，他雙手合十不回應。

吳宗憲在社交平台上載黑白照，寫道：「子不教，父之過，生養教陪，這個是我們為人父母所應該要負的責任……是法律的部分，更是道德的最基本標準，懇請法官，從重量刑。最不能原諒的過錯就是：愚蠢。愧為人父，也難辭其咎。」

稱陌生朋友請食煙 不知是大麻

據台灣傳媒報道鹿希派沒有毒品前科，他堅稱是陌生朋友請他食煙，不知道是大麻煙而誤吸。鹿希派本周三（29日）原舉行新唱片記者會，因事件已取消，演藝事業受影響。

鹿希派是吳宗憲細仔，之前曾惹上麻煩，要父親出面及道歉，2018年他剛加入娛樂圈，因女友生病而在社交平台發文，要做炸彈炸台北市政府，依恐嚇公眾罪送辦。當時吳宗憲曾氣得說「直接抓去關呀」，又公布兒子「退出」娛樂圈，但10日後鹿希派又「復出」表演。

娛樂組