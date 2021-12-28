泳兒憶往事爆喊 張敬軒想Tyson Yoshi除衫

【明報專訊】張敬軒（軒仔）前晚Boxing Day舉行第4場紅館演唱會，請來Tyson Yoshi與泳兒任嘉賓。軒仔笑稱跟Tyson Yoshi相遇很奇怪，是他訪問對方，還被激嬲，因Tyson說細細個就聽他的歌《孤單公園》。Tyson帶着玩具槍上台，頑皮地射軒仔。軒仔特別買了Tyson半裸爆肌代言的冰涼水，笑問Tyson著T恤上來是否準備讓他拆禮物？觀眾隨即起哄叫Tyson除衫。軒仔又搞笑叫觀眾不要信Tyson，笑稱飲了支水不會豐胸的。Tyson表示是中學時聽《孤單公園》，讚這首歌好勁，以前想做廣東歌就要像《孤單公園》，當知道軒仔有份編曲，對軒仔的尊敬度直線上升。

另一嘉賓泳兒出場，與軒仔合唱《石徑》。軒仔表示跟泳兒有緣，回想2005年因舊唱片公司人事變動，他被投閒置散，沒有收入，恩人周國豐叫他做港台節目，一份工做DJ、另一份工在TVB8頻道做VJ報娛樂新聞，這段日子好難忘；他在港台返工首日收到泳兒的第一隻派台碟《感應》。泳兒上台後開始眼濕濕，說聽到軒仔一番話好感觸，那時自己第一隻派台碟少人識，開首個小型演唱會時，軒仔願意幫她做嘉賓；她說時熱淚盈眶，軒仔幫她抹淚，說：「每個人也是由一張白紙開始，只要肯努力，你一定會有好成績。」

娛樂組

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