《愛‧回家》熊若水大小姐疑做走路新娘 林淑敏：班編劇癲的

呂慧儀（左）與張景淳的婚照，被讚甜到漏。（網上圖片）

林淑敏（右）於社交網除貼出與許家傑的婚照（右圖），還上載靈堂照（左圖），有感而發稱有至愛互相扶持好重要。（網上圖片）

【明報專訊】無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》連續多集鋪排張景淳與呂慧儀的「龔水」（龔燁與熊若水）、林淑敏與許家傑的「蓮輝」（龍力蓮及送水輝）婚事，前晚播出兩對新人舉行婚禮前遇到種種阻滯，情節瘋狂爆笑。林淑敏笑稱《愛‧回家》一班編劇都是癲的，為大小姐嫁得出可以去到好盡。此外，曾飾演大小姐秘書Mandy的謝芷倫，昨日亦報喜曬與丈夫的婚照，宣布已成為人妻。

娛樂組

前晚《愛‧回家》編劇創意大爆發，故事好瘋狂，劇情講述龔燁接新娘時遇上熊家大門壞鎖打不開，眾人用盡方法也未能開門，為趕及吉時，新娘熊若水出腳踢開木門迎新郎龔燁，相當爆笑。「大小姐」龍力蓮與送水輝更誇張，二人坐私人飛機往婚禮會場，由「真」機長麥大力客串Captain Sam，大小姐準備了香檳，送水輝開香檳時，酒塞飛彈擊中機長，Captain Sam被擊暈，飛機向下墜，大小姐跟送水輝經歷生離死別，更出現兩人的靈堂場面，認真大吉利市。

送水輝突然記起大小姐說小時候是坐私人飛機上學，她又有過目不忘的本領，就由她駕駛飛機，不過大小姐控制飛機後才發覺不懂得降落。

昨晚播出大小姐與送水輝最後逢凶化吉，安全抵達婚禮會場；至於「龔水」原本的婚宴場地出現問題，最壞打算改在初戀Cafe擺酒，幸得到大小姐出手，可在酒店設宴。

兩名新娘原本想開心嫁人卻換來辛苦一場，她們大聲高呼：「我唔嫁喇！」疑似想做走路新娘，未知兩對新人的婚宴最終能否順利完成？

曬婚照鬥甜

林淑敏、張景淳分別曬出他們各自與許家傑及呂慧儀，為劇集影的婚紗相，兩對都相當甜蜜。有網民見到張景淳與呂慧儀的婚紗照，說要尖叫，大讚「龔水世一」、「龔水最甜」。林淑敏留言叫觀眾在電視機前面飲多杯，一同見證他們努力的成果。

林淑敏曬出劇中的靈堂照說：「對婚姻會憧憬着美好，因為知道當面對生老病死時，至愛的伴侶會相扶持。雖然是喜劇，但這是反映人生。」林淑敏接受《明報》電話訪問，表示好緊張觀眾反應，對於邀請麥大力演機師角色好驚喜，最重要觀眾睇得開心。近期《愛‧回家》的瘋狂情節在網上掀熱話，林淑敏笑說：「一班編劇是癲的，為大小姐嫁得出可以去到好盡。」

秘書「Mandy」真出嫁

昨晚一集「Mandy」謝芷倫與「秦博思」馬貫東也有出席「龔水」婚宴。現實中，謝芷倫報喜宣布已做人妻，昨日她在社交網曬穿中式裙褂及婚紗與丈夫甜蜜合照，表示丈夫是上天給她最好的禮物，令她的人生更完整。