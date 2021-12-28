《續命梟雄》導演尚馬克維利逝世 終年58歲死因未明

《小謊言》羅拉丹（左）及妮歌潔曼（右）分別贏得金球獎最佳女配角和視后，該劇導演尚馬克維利（中）功不可沒。（法新社）

【明報專訊】憑《續命梟雄》（Dallas Buyers Club）獲奧斯卡最佳電影等6項提名的加拿大導演尚馬克維利（Jean-Marc Vallee），前日在魁北克市郊寓所逝世，終年58歲，死因未明。他的製作公司拍檔Nathan Ross證實死訊，讚揚故友是「真正的藝術家，一個真誠、有創意且勇於挑戰新事物的導演，任何人跟他合作，都能發現他的才華和視野」。

生於蒙特利爾的尚馬克維利，憑拍攝音樂錄影帶入行，直至1995年執導首齣法語長片《Black List》，表現一鳴驚人，獲加拿大電影電視吉尼獎最佳電影及導演等9項提名。他的成名作是改編自真人真事的《續命梟雄》，故事充滿批判意味，講述馬修麥康納希（Matthew McConaughey）飾演性濫交的美國電工，感染愛滋病後，服用政府唯一許可藥物，卻因副作用太強，令到病情惡化，於是鋌而走險，改服黑市藥物，結果效果顯著，自用之餘更轉售其他病人，因此成為政府部門的眼中釘。

帶挈馬修麥康納希贏影帝

2014年《續命梟雄》獲奧斯卡最佳電影等6項提名，自願減薪接拍的馬修，贏得入行首個金像影帝殊榮，扮演另一愛滋病患者的謝勒力圖（Jared Leto），亦憑本片奪得最佳男配角，加上最佳化妝髮型合共3獎，令到尚馬克維利下一部電影《狂野行》變得矚目，同樣為女主角麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）帶來提名奧斯卡影后的機會。

除了電影之外，尚馬克維利為HBO拍攝電視劇《小謊言》首季亦叫好叫座，不單為他贏得艾美獎最佳迷你影集及導演獎，同時帶挈妮歌潔曼（Nicole Kidman）連奪艾美獎及金球獎視后；他為HBO執導另一劇集《利器》，亦令柏翠茜格遜（Patricia Clarkson）捧走金球獎最佳女配角。至於他的遺作是《生命的雲彩》男星菲雅格斯（Fin Argus）主演未命名驚慄片，暫時未知何時上映。私生活方面，尚馬克維利死後遺下兩名孩子Alex和Emile。