【開箱】《艾蜜莉在巴黎2》 四角戀情沒完沒了

【明報專訊】影視串流平台Netflix原創劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）講述20多歲美國女生Emily，獲公司委派到巴黎分公司後，在當地經歷的事業、愛情及友情故事。由經典美劇《色慾都巿》製作人戴倫施達（Darren Star）操刀，《玉子》女星莉莉哥連斯（Lily Collins）飾演主角Emily，首季於2020年10月推出，隨即掀起煲劇熱潮，成為Netflix去年最高點擊喜劇。第2季剛於本月22日上架，延續上季Emily與「靚仔廚師」Gabriel（盧卡斯巴禾飾）的感情瓜葛，加上男方的女友、女方的新歡，四角關係糾纏不清。

跟靚仔廚師一夜情

《艾蜜莉在巴黎2》共分10集，每集長約30分鐘，全劇在法國實地取景，除了巴黎之外，亦在法國南部的凡爾賽鎮及聖特羅佩拍攝。承接上季故事，Emily與鄰居兼法國餐廳廚師Gabriel互有好感，Emily以為對方即將離開法國，不捨道別並發生關係。一夜激情過後，Gabriel獲著名香水品牌老闆賞識，與他合資開餐廳，因此留下巴黎。

另一方面，Gabriel與女友Camille（卡蜜兒賽拉萊飾）發生爭執，二人面臨分手。Emily自覺只是巴黎過客，她跟Camille不僅是好友，更替對方父親經營的香檳品牌擔任公關，無論在公在私，都不想介入Gabriel與Camille感情，然而男方卻想與Emily更進一步，Camille其後發現二人曾鬧一夜情，三角關係糾纏不清。其後Emily遇上來自英國的法文班同學Alfie（路西恩拉維斯康飾），兩人發展成情侶。直至Emily發覺自己有機會留在法國生活，終於鼓起勇氣向Gabriel表白，才得悉男方與Camille已復合。

愛情事業皆有成長

Emily愛情生活起起跌跌，事業方面亦如是。她雖已習慣巴黎的職場生活，仍因法文欠佳而遇上阻滯，幸好上司Sylvie（菲莉帕妮萊蘿伊柏莉飾）肯定她的工作表現，放膽把工作交託給她。今季尾聲，Emily所屬美國公司的高層Madeline（凱特華許飾）突然飛往法國巡視業務。Madeline不滿Sylvie工作方式，處處干涉分公司業務，還要求Emily當「間諜」，令她左右為難。最後Sylvie憤而率眾離職，帶走公司大客，再邀Emily過檔，為下季埋下伏線。

今季劇情支節豐富，Emily愛情事業皆有成長。首季花上不少篇幅描述美法兩地的文化差異，例如法國人識得英語，卻愛裝作不懂，今季亦不例外，第2集講到Emily周末前往聖特羅佩度假，順道視察其負責宣傳的香檳銷情，卻被同事指摘她在假期開工屬於「犯法」，此外法國人出席派對亦不會談公事等。

今季配角戲分亦明顯加強，Emily與好友Mindy（艾許莉朴飾）開始同居，後者期望擺脫富豪父親的父蔭，在巴黎發展唱歌事業，她在夜店及街頭賣唱，遇上充滿才華的結他手，二人發展成情侶。今季每集均安排Mindy大展歌喉，第1集她在夜店翻唱韓國男團防彈少年團（BTS）的英文歌《Dynamite》。據悉此歌是艾許莉朴主動提議演唱，製作單位取得版權後，她僅得一周時間練習。

拍劇似參加夏令營

Emily的時尚造型，絕對是劇集賣點，今季再由《色慾都巿》Patricia Field擔任服裝顧問，首季帶來立體剪裁花朵禮服、時尚漁夫帽造型，以及模仿柯德莉夏萍的晚裝等，令人印象深刻。今季造型更加浮誇，色彩鮮明，焦點是Emily戴上不同款式的手套，而全季出現的時裝品牌超過150個，無論是國際知名的Dior、Balmain，大眾化的H&M或Zara，抑或年輕設計師作品及古著等都包羅其中。據Patricia透露，莉莉哥連斯表現專業，從不會對她的建議說不。

今季榮升製作人的莉莉哥連斯，自言非常了解角色，演繹時感到舒服自然。最難忘是在聖特羅佩拍攝外景，感覺像參加夏令營，「不用拍攝的時候，我跟其他演員經常四出遊玩，品嘗當地美食，邊喝酒邊玩塔羅牌」。