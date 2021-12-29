王灝兒游嘉欣飛躍獎投姜麗文

【明報專訊】王灝兒（JW）、羅天宇、姜麗文、游嘉欣及林正峰昨日出席《萬千星輝頒獎禮2021》「飛躍進步男、女藝員」最後5強記者會。JW表示首次獲提名便能躋身5強很開心，已當贏了，「我覺得自己絕對有飛躍進步，其他人實在太犀利，而且今年我已賺了很多機會，例如當《聲夢》導師又拍劇，這些已是我踏出舒適圈的一大步。（看好誰？）如果我有兩票會投給陳瀅，合作《痞子殿下》後我們成為好友；另一票會投姜麗文，她入行多年都很努力」。

同樣首次獲提名的游嘉欣自覺今年飛躍度幾大，由去年寂寂無聞，到《香港愛情故事》播出後又拍了幾套劇，開始有人認識，但對手太強，故得獎機會微。她也投姜麗文一票，覺得對方在《愛‧回家之開心速遞》和《星空下的仁醫》做得很好。提到新設最佳衣著獎由傳媒票選，JW稱仍未想好戰衣，會以大方得體為主。游嘉欣透露已看中一條魚尾裙，希望帶給大家新感覺。

羅天宇睇好胡鴻鈞

第3度獲提名男飛躍的羅天宇自言信心OK，對獎項抱平常心。他稱去年自覺攞獎機會大，緊張到失眠，「去年輸了給朱敏瀚，都替他開心。若我今年有機會攞獎，希望能將準備了幾年的致謝辭一字不漏說出來」。天宇看好《十月初五的月光》拍檔胡鴻鈞，讚對方雖然首次擔正，又要演繹經典角色，但處理得好，而且唱歌也佳。天宇坦言對胡鴻鈞主唱的歌曲未能打入「最受歡迎電視歌曲」5強感可惜，自言也想向唱歌發展，但公司有太多歌手，他不敢多想。

首次獲提名便入圍5強的林正峰稱心情完全不緊張，自知沒可能攞獎，其他對手都很出色，能入圍已很滿足，今年當是起步，之後再努力。林正峰看好天宇得獎，首次拍劇正是與對方合作。

記者：陳釗