《蜘蛛俠: 不戰無歸》累計破億 聖誕檔及2021票房冠軍

《蜘蛛俠: 不戰無歸》是今年全球最高票房電影，單是聖誕檔3日已在港收超過2200萬。

【明報專訊】「香港票房有限公司」公布聖誕（12月24至26日）票房，最高收的5強，以《蜘蛛俠: 不戰無歸》成績最好，而且遙遙領前，3日收$22,497,737；《22 世紀殺人網絡復活次元》緊隨其後，票房$7,057,034；第3至5位順序為台灣片《月老》（$2,875,620）、港片《梅艷芳》（$949,332）及講述戴妃故事的《史賓沙》（$441,511）。

為配合政府的防疫政策，戲院入座限制在85%之內，聖誕檔3日總票房為$35,583,241，去年同一時段戲院被勒令停業，所以無法相比，但跟2019年聖誕檔總收入$29,425,271，票房上升20.93個百分點，反映疫情下未能外遊等因素影響下，增加觀衆入場意欲。

另一方面，索尼電影公司表示，《蜘蛛俠: 不戰無歸》本月15日開畫起計算，截至前晚（27日）為止，上映13日累收突破1億港元大關，累計$100,377,809，刷新疫後最高紀錄之餘，也是今年香港票房冠軍，並且是《蜘蛛俠》系列在港首部進帳億元之作。至於《梅艷芳》上映46天，累計票房$60,572,983，則是今年港片的最高紀錄。

娛樂組