副隊長AK重申無意退團 ERROR喜與MIRROR平起平坐

【明報專訊】今年樂壇首張成績表《新城勁爆頒獎禮2021》前晚（27日）派發，62個獎項，MIRROR團隊連成員個人獎項共奪9獎，成大贏家，氣勢強勁。副隊長江𤒹生（AK）早前曾被指有意退團，他強調只是誤會，並高呼我愛MIRROR「表忠」。ERROR大讚新城做法聰明，組合獎無分金、銀、銅，終可以跟MIRROR平起平坐，以及C AllStar齊奪勁爆組合。

記者：陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵

MIRROR受訪時被問到成為大贏家，隊長楊樂文（Lokman）謙稱：「因為我們多人，但見到大家有獎攞是值得高興的。（MIRROR蟬聯組合獎？）要多謝各方好友支持，希望繼續做多些好的作品給大家。」是否為之後的頒獎禮打下強心針？副隊長AK表示團隊一直抱參加派對的心態，主要是想跟同行和前輩見面及聊天。

承諾繼續做好音樂

姜濤和柳應廷（Jer）分別奪得勁爆我撐歌手及勁爆男歌手獎，姜濤說：「攞到這個獎，非常開心。」Jer同樣表示很開心，對比很多歌手，他們只是出道幾年，所以會繼續努力做好每個作品證明給大家看，身旁的姜濤搞笑搶說：「不准抄我句說話（用作品說話）。」

AK、盧瀚霆（Anson Lo）及陳卓賢（Ian）齊奪勁爆人氣偶像獎，AK表示2022年會繼續努力，Ian說會做好自己要做的事情；Anson Lo多謝聽他們歌曲的聽眾和粉絲，會繼續做好的音樂。呂爵安（Edan）獲勁爆我撐新人獎，是他首個個人獎項，他多謝每位投票的朋友，稱向來對獎項抱隨緣心態，會盡力做好自己。

AK質疑自己表達能力

AK之前於社交網發文惹退團疑雲？他沒好氣地說：「是呀，離隊呀，拜拜。」他重申完全沒退團的想法，當時剛完成音樂會，只是把感想寫出來，「有質疑究竟是我表達能力有問題，還是大家接收能力有問題，令大家這樣想，連我阿媽都問了我幾次，但真的不是」。

有眼利網民發現他在社交網個人簡介一欄刪去「MIRROR」，AK笑說：「姜濤都無寫，隊長又無。其實是因為近年我開拓了很多想做的事情，介紹一欄有字數限制，我覺得大家都知我是MIRROR成員，於是把它刪除，沒想到大家那麼介意，但都多謝大家關心。」笑問如何向隊員「表忠」？Edan提議說我愛MIRROR，AK跟着高呼：「我愛MIRROR，Yeah！公司加人工，Yeah ！」

薛家燕頒獎 寓意皆大歡喜

ERROR開心與MIRROR、C AllStar同奪勁爆組合，成員何啟華（阿Dee）、梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）和吳保錡不忘發揮搞笑本色，大讚該獎沒分金、銀、銅的做法幾聰明和開心，他們終可跟MIRROR平起平坐，「沒對比便沒傷害，因我們這輩子都攞不到金獎。今次無分金獎，所以我們攞到獎，是我們official首個組合獎」。保錡笑稱大會安排由薛家燕頒獎，一定有莫大原因，就是想皆大歡喜。

明年靠阿Dee保錡爭新人獎

對於失落新人獎，193表示沒有失望，因他出歌只是想分享給大家聽，並非為爭獎。肥仔直認本來對新人獎有期望，但發現跳舞歌原來較難攞獎，笑稱明年只做慢歌，又希望阿Dee和保錡明年幫他爭回這口氣。問兩人明年是否會單飛出道？阿Dee說不會，保錡透露正籌備歌曲，但被肥仔放冷箭，「保錡乖仔就有得出道了」。他們預告明年會出新團歌。

炎明熹跟MIRROR打招呼

炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel）齊奪新人獎，是兩人入行後首次獲音樂獎項。Chantel成為新城勁爆最年輕得獎女歌手，她說：「嘩，很開心，Thank you everyone。多謝媽咪2006年才生我出來。」

對於有報道指新城和商台都想爭奪二人的「第一次」亮相ViuTV，她們表示不清楚，亦未有聽聞港台與無綫合辦頒獎禮。Gigi之前在《叱咤》活動中跟MIRROR緣慳一面，她曾表示想與12名前輩見面；前晚大家終於有機會同台，Gigi說MIRROR坐在她與Chantel前面，迎面見到時，她有點頭打招呼，但未知MIRROR有否見到她們，因當時台燈太閃。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com