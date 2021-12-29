自嘲仆倒似反轉烏龜 鄭欣宜最緊要識企番起身

【明報專訊】鄭欣宜前晚於《新城勁爆頒獎禮2021》冧莊勁爆女歌手及獲歌曲獎，對於唱《@princejoyce》時不慎跌坐在地上，她自嘲是首次在台上表演時仆親，好似一隻反轉的烏龜，並笑說：「好彩我面皮夠厚，natural padding亦都夠，所以無整親。覺得這件事幾襯鄭欣宜，我的人生就是大家不斷見證住跌跌撞撞，再企番起身，好好提醒我人生就是這樣，最緊要識自己企番起身，搞笑得來幾有意義。」欣宜解釋因雙腳太短，裙太長而絆倒，「我跌到腳趾都叉了出來，觀眾的反應（全場掌聲鼓勵）點解會這樣？大家真的好好、好惜我」。

對於再奪女歌手獎，獲全場拍掌起哄半分鐘，欣宜表示很癲，「人生未試過聽到這些聲音，獎項是非常重要，但是觀眾的掌聲和歡呼聲，珍貴過任何獎項，是一個好好鼓勵，告訴我要繼續進步，做好每個作品，多謝大家」。

馮允謙曾想退出樂壇

馮允謙首奪勁爆男歌手及歌曲獎，他直認完全沒想過，「坦白講，幾年前很灰心，以為要退出樂壇，真的慢慢一步一步爬番起身，很幸運加入到一間好公司，給我很自由去創作」。

奪得勁爆新人獎的陳毅燊（ANSONBEAN）透露也想跟馮允謙學寫歌，將心聲寫在歌曲上。ANSONBEAN表示沒想過得獎，被叫上台以為只是傾偈，並笑說：「不過我都有少少準備，擔心上台講得獎感受會講漏，特意寫在手中。」

記者：陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵