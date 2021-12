原定1•2網上開騷 被捕視情况再定 何韻詩經理人：樂隊續排練

【明報專訊】警務處國家安全處昨日(29日)拘捕6名網媒高層及前高層,涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及第10條串謀發布煽動刊物罪,當中包括「立場新聞」前董事何韻詩。何韻詩的社交網昨晨留言,稱她早上6時在住所被拘捕帶往警署,之後社交網於個多小時後更新,表示何韻詩心情OK,請關心她的朋友不用擔心。圈中好友黃耀明、杜汶澤、王宗堯均留言表達感受。何韻詩日前宣布明年1月2日舉行網上演唱會,她的經理人回覆《明報》表示,暫時樂隊排練如常,視乎情况再決定。

娛樂組

警方國家安全處昨日清晨以涉嫌串謀發布煽動刊物罪拘捕「立場新聞」6名現任或前任董事及高層,包括何韻詩。她的facebook(fb)專頁昨日上午8時37分發文:「今(昨)早6時警方國安處到何韻詩住所以『串謀發布及複製煽動刊物罪』拘捕何韻詩,現被帶往西區警署。」之後於9時48分,何韻詩的fb專頁再發文:「(Admin)HOCC:我心情OK,請各位關心我嘅朋友不用擔心。」

黃耀明:固執得真漂亮

何韻詩的圈中好友黃耀明轉發該帖文並留言:「I LOVE YOU JUST THE WAY YOU ARE,你固執得真漂亮。」杜汶澤亦在fb上載與何韻詩合照表示:「我知你唔會驚。」王宗堯留言「沉重」。大批網民表示希望何韻詩一切平安,要保護好自己。

演唱會付費會員可收看

何韻詩在YouTube開設的頻道,定期做節目。她日前宣布明年1月2日為迎接2022年,於當日下午3時30分舉行戶外營火Mini Concert,屬會員限定,付費成為會員便可以欣賞。

她留言表示:「今次玩20年前同英師傅做嘅兩隻碟s,啲歌玩到個人好開心仔。」她又分享在排練室彈結他與樂隊排練的視頻,還有一段她在自轉跳舞的片段,旁邊有隻狗仔,她寫道:「迎2022年之野外Mini Live Concert,一齊嚟睇我表演旋轉土風舞。#實不相瞞 #我係Dancer」

何韻詩被捕後,今次演唱會會否如期舉行?《明報》聯絡何韻詩經理人Jelly,她表示一切視乎阿詩的情况,暫時樂隊會如常排練,盡能力做。