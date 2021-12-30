姚焯菲獲讚愈來愈靚 李幸倪預告缺席叱咤頒獎禮

【明報專訊】李幸倪（Gin Lee）、姚焯菲（Chantel）昨日出席活動；前者之前為《聲夢傳奇》擔任導師結識Chantel，開心將有機會合唱歌曲。Chantel表示心情有點緊張，自覺在演唱方面未夠專業，會把握機會請教Gin Lee，Gin Lee說：「隨便問，拍完節目，覺得Chantel變得愈來愈靚，唱歌愈來愈好。」不過她擔心學員有否返學和做好功課，最近放聖誕假應該可以多點休息。Chantel稱放假要兼顧幕前演出，都有安排時間做功課。她說雖然平衡到心情應付學業和工作，但知道Gin Lee管理時間好叻，要向對方多多學習。

Gin Lee與Chantel分別參與西九除夕倒數演出及中環海濱元旦騷，Gin Lee溫馨提示Chantel戶外演出記緊保暖，「我上台前會在身上貼暖包，因要跳唱，舞衣會露腰和腿」。

無綫港台合辦頒獎禮 Gin Lee保持中立

叱咤頒獎禮於元旦舉行，Gin Lee表示因有其他工作安排未能出席。無綫和港台被指合併辦音樂頒獎禮，她保持中立態度，「不同平台搞活動，作為歌手可以參加多個熱鬧派對，合併則增加凝聚力，各有各好」。她直言在音樂上努力一年，都希望攞獎得到肯定，取得好成績，「今年跟張學友合唱，是重要事件，我又嘗試第一次跳唱，得着很多。寄望2022年做得更好，我都在錄新歌。」Chantel稱工作交公司安排，期待快點出新歌。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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