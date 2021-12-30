兒子保釋後出席新碟記招 吳宗憲「路過」撐場

【明報專訊】台灣藝人吳宗憲的23歲兒子鹿希派（原名吳睿軒），本月26日凌晨遭巡警發現他身上有大麻煙味，盤查下發現他吸食大麻捲煙，當場被捕。台北地檢署複訊後，鹿希派以10萬元台幣（約2.8萬港元）保釋，他離開北檢時未有回應傳媒問題。吳宗憲之後在社交平台發文寫道，「子不教，父之過」。

鹿希派獲保釋後，昨日首度公開露面，如期舉行新專輯記者會，吸引過百記者到場。吳宗憲曾表示不會到場，但突然現身。鹿希派一身黑衣，表示父親好生氣及對他失望，要他自己出來面對及認錯。他稱專輯的作品包含許多人的心血，所以按原定計劃舉行記者會。他對自己的鹵莽、無知判斷、浪費社會資源，以及支持他的粉絲和家人道歉。對於未來計劃，他說沒有明確方向，但希望朝音樂領域發展。

其間自稱「路過」的吳宗憲出現，表示要幫兒子親自主持這場道歉記者會。他不否認前來撐兒子，稱是自己責任一部分，對鹿希派再三強調「最恨的就是毒品」，他沉重對鹿希派說：「你要學着對自己負責。」吳宗憲雖然生氣說沒辦法原諒兒子，仍給鹿希派一個大擁抱。吳宗憲還透露鹿希派在家族群組寫下懺悔文。

娛樂組