吳卓羲放下偶包high爆演賤男 湯怡演工心計盲女 參考葉玉卿舊作

湯怡（上圖）開拍前有參考葉玉卿（下圖）主演的《盲女72小時》，自認身材不及對方，但各自有不同風格。

【明報專訊】湯怡與吳卓羲拍戲常演純情玉女和正氣好人，最近在新片《致命24小時》中180度大逆轉，蛻變成心機「肉」女與賤到出汁的雙面人，破格演出。二人都認為做演員要敢於嘗試，肯為藝術犧牲，拋開偶像包袱，才會有突破。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

湯怡與吳卓羲首度合作，在《致命24小時》扮演夫婦，湯怡說：「原來卓羲為人好搞笑及有趣。」卓羲表示在片場開工，不敢跟湯怡開玩笑，「她的角色有好多情緒起伏，所以我不夠膽煩她」。湯怡透露角色好大挑戰，曾擔心應付不來，接拍前考慮了好一陣子，「做演員不應擔心太多，要豁出去，畀多點信心自己」。

導演葉念琛被1990年代性感女神葉玉卿（卿姐）主演的驚慄片《盲女72小時》洗腦，啟發28年後重塑經典，為湯怡打造外表柔弱，實際工於心計的新一代「盲女」角色。湯怡略有所聞，故開拍前參考過卿姐的演出，「講身材我比不上卿姐，不算有料，但兩部戲各有不同的地方」。卓羲力撐兩片難以比較，「年代、演員、觀眾也不同，相信當年拍呢個題材好前衛，我睇過卿姐那部，今次湯怡演得更重口味、更沉重，我都做到歇斯底里」。

湯怡被打致全身瘀痕

提到湯怡有多場穿性感睡衣、全裸出浴戲，卓羲插嘴笑說：「導演自己想睇。」湯怡表示今次是入行以來最大尺度的一次，事前跟導演葉念琛研究最靚的拍攝角度，建立互信後，便放心去做，「我是打底王，做足防走光措施，有要求清場，感覺舒服一點」。相對之下，扮失明、被虐打更有難度，湯怡說：「我選擇張開眼去演視障人士，但拍戲期間缺乏休息，雙眼比較乾澀，好容易眨眼轉了焦點，要控制不准眨眼。」

拍攝被掌摑、扯頭髮，從梳化被拉落地的激烈場面，湯怡表示對手潘燦良不捨得落手，本想就力交代，但為求效果逼真，她不惜捱皮肉之苦，勸對方真打，「收工回家卸妝時，見到全面爆晒微絲血管，全身有紅印、瘀痕，都嚇了一跳」。

已婚不代表受規範

湯怡兩年前拍這部戲仍是單身，現已搖身成為人妻及人母，老公麥秋成都是藝人，表示對方好理解幕前工作，還期待看她性感演出，彼此取得共識，不會管制大家工作，她說：「我是個演員，若因為已婚規範自己，就不會再有突破。」

她稱在戲裏工心計，現實中與老公相處融洽，不存在太多計算，並笑說：「因為他的東西是我的，我的東西是我的。」卓羲見到湯怡生活幸福，也戥對方開心。問他恨不恨結婚？他直認：「我都恨結婚，但男人同女人不一樣，我要先為事業打拼一下，緣分到就到㗎喇。」

卓羲厭倦演好人角色

演過不少正義角色的卓羲，今次一改戲路，扮演雙面人，表面是好醫生，暗中賣假藥害人，且對老婆不忠，他大呼好玩，「以前演警察要顧及他們形象，其實我個人沒有包袱，最初以為導演搵我拍愛情片，不用打，後來才知是驚慄片，做壞人仲好。我好想試驚慄和災難片，演員試不同角色是好事，走入戲劇世界有不同面貌，以前拍劇都演過大反派」。

卓羲和何珮瑜（Jeana）有大膽的親熱戲，稱身為男演員比較被動，拍攝時依照導演指示，雙手不會亂伸。是否怕被誤會「鹹豬手」？他笑說：「我都未誤會Jeana啦。冇，我們溝通好好。」

期待跟潘燦良再合作

談及與劇帝潘燦良的打鬥戲，卓羲稱有毛管戙感覺，「燦哥（潘燦良）演舞台劇冇NG，訓練記性、表情到位，我都在他身上學習情緒收放，拍打鬥說話不多，兩個男人用眼神交流，我腎上腺素狂飈，好high。」

他和湯怡都期待跟潘燦良再合作，嫌今次未夠喉。早前看過兩次試片的湯怡，滿意自己的表現，對於演出備受稱讚，直認增強了自信，不敢奢望攞獎。卓羲笑稱導演怕他不出席首映禮，一直未有機會檢閱自己的演出。

場地提供：The Crown@英皇駿景酒店

湯怡/髮型、化妝：木子維納Vena

服裝：MARK FAST

吳卓羲/化妝：Marsha Ma

髮型：Ian Wong @ ii salon

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