台慶買支水失2.5萬元利市 林溥來決定頒獎禮禁如廁等攞獎

【明報專訊】林溥來（Patrick Sir）、梁芷珮與譚玉瑛等昨日出席《萬千星輝頒獎禮2021》「最佳男、女主持」最後5強記者會。

Patrick Sir對躋身「最佳男主持」5強喜出望外，以平常心對待獎項，「公司有很多好主持人，獎項非我能控制，不過要對自己有信心」。

若得獎請食飯

Patrick Sir在台慶幫朱凱婷買支水，痛失2.5萬元大利市，笑稱真的很肉痛，頒獎禮當晚決定什麼都不做、不買，人有三急都不去，「攞不到獎金，攞獎都好呀，其實朱凱婷已約我食飯，但年尾大家都忙，未約到，我點都要食餐勁。如果我攞獎，請她食飯又如何」。

梁芷珮入圍「最佳男、女主持」5強將為頒獎禮擔任司儀，未做過現場騷的她好緊張，連望機位都不懂，平時拍節目望住老公部攝錄機便可。Patrick Sir叫梁芷珮當拍《潮什麼》便可以，拍一個《潮頒獎禮》，並透露陳貝兒因在內地工作，未必趕及回港出席頒獎禮。

梁芷珮躋身5強當贏

梁芷珮對得獎信心不大，看好陳貝兒及譚玉瑛，自覺入到5強已好叻女，當贏了。她透露下月27日與老公去北京拍冬季奧運會，逗留30日，在當地過農曆新年，最不捨得3個仔女。

梁芷珮稱今次乘坐專機飛往當地後，直接去冬奧場地，全程不得外出，「外出要隔離，我寧願不外出。今次我們以《潮什麼》形式拍攝冬奥周邊事物」。

記者：陳釗