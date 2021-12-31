歡迎港台無綫合併音樂頒獎禮 「金曲之父」張文新忠告勿只捧自己人

【明報專訊】港台《十大中文金曲頒獎禮》是香港樂壇頒獎禮中歷史最悠久，其權威與代表性不容置疑，直至第43屆後，突然傳出港台《十大中文金曲》與無綫《勁歌金曲》頒獎禮合併，消息稱將於1月5日正式公布。港台前助理廣播處長張文新是「金曲之父」，他接受《明報》訪問，寄語毋忘金曲的初心，港台推動樂壇要「大門常開」，歡迎跟不同機構合作。

張文新（新哥）於1975年開創香港首個中文歌曲排行榜，港台節目《中文歌曲龍虎榜》誕生，1979年第一屆《十大中文金曲頒獎禮》在尖沙嘴喜來登酒店舉行。

1979年創辦首個金曲頒獎禮

問新哥對兩台合併頒獎禮感想？他坦言風聞這消息，自己不在其位但也不反對。有朋友問他有否擔心《十大中文金曲》被消失？他說：「《十大中文金曲》只是名字，最重要是推動樂壇，大家也要為長遠看。我歡迎變化，只要保存『金曲精神』，包括公信力與認受性，要樂迷與唱片公司的支持！1970年代中，廣東歌興起，我開創了《中文歌曲龍虎榜》，到1979年做了敢說是全球第一個華人地區的金曲頒獎禮，比台灣金曲獎早11年，是港台威水歷史。這遊戲愈多人合作是好事，所以我當年先後引入CASH、IFPI協辦而增加獎項，如最佳作曲、作詞，還有IFPI大獎，當年誰的唱片銷量最勁才是盟主，是大贏家。」

團結樂壇 不要只為一晚收視

新哥透露年初曾志偉聯絡他，說會重返無綫，希望做好音樂節目，跟唱片公司破冰，打破悶局。

新哥說：「我相信志偉的誠意，現在他也做出成績。團結樂壇，不一定做到最光輝的1980年代，但起碼再進一步。對港台管理層與昔日做音樂的同事，我相信他們也想有突破。我有少少忠告，無綫的音樂政策要有大台的風範，不要只為一晚的收視，或只捧自己的歌手。做好公信力與樂壇工業是大方向。港台是公營廣播機構，責任更重大，在選舉方法要讓歌手與樂迷也認同是公道的。今次合作有人認為是港台幫無綫『打』對手ViuTV，所以要更小心處理，免陷入這漩渦。港台應『門常開』歡迎各大媒體，包括ViuTV、商台、新城或內地媒體等合作。」

有公信力才可百花齊放

他稱不知今次港台與無綫的合作是否試驗性質或長遠計劃，不排除將來跟其他機構，又或會回復《十大中文金曲》再獨立舉行，新合作會帶來火花與動力，是無可厚非，所以不需要為一個名字感可惜。最重要是金曲精神，港台十大金曲的公信力是來自公平，當年得獎歌曲有無綫顧嘉煇的金曲，也有麗的黎小田的得獎歌曲，所以胸襟好重要。問新哥港台最近的播歌政策也受非議，被指欠公平？新哥坦言少了留意歌曲榜，但也聽過有人話港台少播MIRROR歌曲。他說：「若真係有這個情况，我也覺得不理想、不健康的。當年我搞龍虎榜，商台DJ盧業媚、商台家嫂彭羚也在港台攞很多獎。這樣的樂壇才可百花齊放！」

曾呼籲辦「一個頒獎禮」未能成事

多年前新哥曾呼籲辦「一個頒獎禮」，就是統一各台的音樂頒獎禮，醞釀了多年，可惜終因各台的商業因素考慮而未能成事。新哥稱張學友也跟他提過「一個頒獎禮」，要實行有很多困難，四台的高層開了幾次會，但因商業問題不能推進。後來有4+1的建議，四台各自辦頒獎禮，於4月影視博覽再合辦一個頒獎禮，但也是難題重重。新哥另有提議，香港樂壇頒獎禮可否由政府半官方推動，近年港府很落力推動體育運動，其實香港創意工業包括電影與音樂，也給港人帶來光榮與經濟效益，對團結港人也有很大效用，希望政府正視香港的創意工業。

記者：唐嘉晞