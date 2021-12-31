梅艷芳逝世18周年 粉絲銅像獻花悼念

【明報專訊】昨日是樂壇天后梅艷芳逝世18周年的日子，梅迷昨晨分別到省善真堂、大嶼山海會塔及尖沙嘴星光大道梅姐的銅像前獻花悼念。電影《梅艷芳》的安樂影片昨日請全港市民免費搭電車，導演梁樂民與女主角王丹妮聯同10多名梅迷一起遊電車河。

王丹妮稱電影帶出正能量

電影《梅艷芳》自11月中上映至今累收逾6000萬元。王丹妮認為電車活動好有意義，秉承梅姐的大愛精神。她說收到很多私訊，得知有些人在生活或工作上遇到低潮，透過電影找回初心努力向前，證明電影帶出正能量。梁樂民沒預計電影有如此理想成績，電影勾起大家對梅姐的懷念，令他感到安慰。王丹妮透露未來想拍更多不同類型的電影。梁樂民讚王丹妮外形可塑性高，是努力的演員，有機會想再合作。

梅迷合唱《歌之女》致敬

「芳心薈」副會長Eva和Connie昨午與10多名梅迷帶備橫額、氣球及鮮花到尖沙嘴梅姐的銅像前合唱《歌之女》致敬。梅迷中有兩名「00後」的年輕一輩，她們說欣賞《梅艷芳》後便喜歡梅姐。Connie稱電影令「梅艷芳」名字有好大迴響，讓年輕人認識和知道有個姐姐好犀利，延續梅姐大愛精神。提到後年是梅姐逝世20周年，她們會籌備不同紀念活動，其中構思集合一班年輕人以Busking形式演繹偶像金曲。

記者：林蘊兒、鍾偉茵