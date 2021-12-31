傳舊愛邱勝翊戀上郭雪芙 鄧麗欣：是真是假都送祝福

【明報專訊】鄧麗欣（Stephy）、王菀之、林明禎及姜皓文等前晚為賀歲片《飯戲攻心》拍攝彩蛋「加餸」。Stephy表示主要戲分數月前已拍畢，當接到這晚再開工通告，初時以為埋伏線，好讓再開續集。王菀之笑言到片場看見這麼多演員，都以為是直接開拍續集。問到「加餸」有否加片酬？王菀之說有大利市收。Stephy則希望票房大賣，觀眾看得開心最重要。

Stephy與舊愛邱勝翊（王子）分手半年，男方近日與多次合作的郭雪芙傳戀情。Stephy說：「有留意新聞，沒有特別信與不信，總之是真的會祝福，不是真的也會祝福他。」王子之前跟造型師傳緋聞，她有幫手闢謠，她稱今次情况不同，「我不會八卦，等他自己回應」。新年願望是否想找到真命天子？Stephy表示期待早日可以去旅行，以及多拍好戲。

林明禎讚黃子華有型是理想男友

大馬女神林明禎笑言在賀歲片享盡艷福，因戲中有18名男友，包括ANSONBEAN（陳毅燊）、吳肇軒、林家熙（Locker）等，她稱吳肇軒是可愛型、ANSONBEAN屬性感型，Locker有男子氣概。Locker知道林明禎愛吃，想帶她吃最愛的咖喱魚蛋；吳肇軒獲悉林明禎想置業，自動請纓帶她到屯門睇樓，因他是屯門地膽。林明禎表示現實中沒有太多追求者，只拍過3次拖，也不想有太多男友，怕麻煩。她視黃子華為理想類型，「子華哥都是我戲中男友之一，拍戲時他很有耐性教我廣東話，他每次出場都有一陣風，好型」。

記者：鍾一虹