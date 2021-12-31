邀柳應廷任演唱會嘉賓 謝安琪爆兒子聽廣東歌學中文

【明報專訊】謝安琪（Kay）前晚於灣仔舉行演唱會，相隔兩年再開騷，她全晚以歌會友，配合主題獻唱一系列代表她人生歷程的歌曲。她邀請MIRROR成員柳應廷（Jer）任嘉賓，令觀眾驚喜。兩人合唱《大半生愛人》後，Kay問觀眾：「大家喜不喜歡他？」Kay表示很喜歡Jer及其作品。

喜歡跟年輕歌手交流

Kay與Jer再合唱《神奇之路》及《青春頌》，Kay表示入行以來得到很多前輩提點，覺得自己成為有經驗的歌手，有自己的舞台時，都想邀請年輕歌手分享及交流，喜歡這感覺。她說：「多謝新一代歌手給樂壇帶來新的聲音、朝氣和愛。」Jer表示Kay是他超級喜歡的女歌手，很榮幸獲邀請做嘉賓，其中一首歌是他提議唱。Kay爆第一次有嘉賓反提供6首歌給她揀。Jer解釋歌曲能給人很大力量，每次演出揀歌都慎重考慮。Kay最後以《囍帖街》為音樂會畫上句號。

Kay完騷後表示疫情令很多工作延遲，是次音樂會籌備一段時間，開心得到大家支持，尾聲時好感觸，驚會忍不住喊。她透露有主辦單位接洽明年開大型演唱會，正考慮中。她親自邀請Jer做嘉賓，對方是很多愛和會發放能量的歌手，今次合作好開心，聲線都夾。她稱老公張繼聰跟兒子都喜歡Jer。她又稱兒子近年喜歡很多本地年輕歌手，「他聽多了廣東歌，識多了很多中文字，很開心，真的功德無量」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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