準視帝視后盛裝曬冷 低胸黃智雯撼露背李佳芯 鄭嘉穎馬國明睇好譚俊彥奪獎

【明報專訊】無綫《萬千星輝頒獎典禮2021》明年1月2日舉行，視帝視后之爭激烈，大會今年提前宣布各個獎項最後5強名單，令氣氛更熾熱。總經理曾志偉之前表示想將頒獎禮打造成像電影金像獎形式，近日安排5強候選人盛裝拍攝場刊。鄭嘉穎與馬國明一同點名睇好譚俊彥奪視帝，譚俊彥感謝說：「承你們貴言。」胡鴻鈞撐張振朗與鍾嘉欣封帝稱后。姚子羚欣賞4名對手，認為誰獲視后都開心。

最佳男主角候選人包括鄭嘉穎、馬國明、譚俊彥、張振朗及陳展鵬，他們都表現謙虛及禮讓。兩大視帝鄭嘉穎與馬國明異口同聲點名睇好《換命真相》譚俊彥。

譚俊彥對此表示感恩，笑謂：「我要多謝兩名師兄咁客氣，尤其馬國明，他曾經同我講過好多鼓勵的說話，多謝你哋，亦都承你哋貴言。」張振朗同樣獲得很多人支持。陳展鵬輕鬆心情面對，趁機宣傳他主演，明年1月播出的劇集《鐵拳英雄》，笑稱現在有了小朋友，可以叫他「鐵拳爸爸」。

胡鴻鈞入圍最受歡迎電視男角色、飛躍進步男藝員及最受歡迎電視歌曲，他看好張振朗和鍾嘉欣，「視后我睇好鍾嘉欣，雖然不想好似她fans咁，但我真的希望她有好成績。男主角我希望是張振朗，他每套劇、每個角色都用盡能力去演，我覺得好值得嘉許」。

姚子羚：邊個攞獎都開心

最佳女主角候選人有鍾嘉欣、李佳芯、姚子羚、黃智雯、林夏薇。一身黑色露背長裙的李佳芯，優雅高貴；黃智雯以性感低胸裙展美態。各視后候選人惺惺相惜，姚子羚說：「4名對手都是我好喜歡及欣賞的，她們都好努力及優秀，覺得邊個攞獎都會好開心。」林夏薇正忙於拍新劇，未有太多時間試穿當晚的戰衣，希望出來是端莊又美麗。

姜麗文今年成績亮麗，入圍最受歡迎電視女角色、最佳女配角及飛躍進步女藝員5強，「好驚喜、好感恩、好享受現在這刻，因為不知幾時會再發生這件事。信心我唔敢講，因為其他候選人我都好尊重同欣賞，當然想攞獎，但不代表應該攞。」

陸永自嘲好弱 打定輸數

周嘉洛年前憑《愛‧回家之開心速遞》「金城安」奪最佳男配角，今年再憑該角色躋身最受歡迎電視男角色5強，劇中演其母熊尚善的滕麗名亦入選最受歡迎電視女角色5強，他興奮說：「好開心同『媽咪』一齊入圍角色獎。」

陸永亦是最受歡迎電視男角色5強，他搞笑說：「我梗係冇（贏的機會）啦，點會有呀？一來對手強，二來個人弱，不需要對手好強，自己好弱，就已經知道冇㗎喇。」

朱敏瀚獲觀眾共鳴好過攞獎

朱敏瀚、黃子恆及何依婷昨日出席《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳男、女配角」5強記者會。朱敏瀚去年奪得飛躍進步男藝員，今年會享受過程，對獎項抱平常心，想投票給黃子恆和張頴康，他們都是專業演員，並說：「過去一年努力表現，希望爭取觀眾共鳴感，出街有人叫我劇集角色名，好過攞幾多個獎。」

黃子恆憑《拳王》突破演出，首次打入男配角5強，心情緊張，會保持信心，但對手好強勁，他喜歡泰臣，讚對方演的機械人有血有肉。何依婷對攞獎抱佛系心態，覺得好難贏，比較睇好對手陳自瑤和劉佩玥。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com