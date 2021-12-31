去年被麥玲玲批跟男友分手 陳庭欣嚇怕拒問姻緣求事業

【明報專訊】薛家燕（家燕姐）、陳庭欣、宋宛穎、陳曉華昨日與堪輿學家李居明、麥玲玲、李丞責出席無綫節目《新春開運王》記者會。家燕姐表示拍這個節目學到很多東西，久不久會打給師傅解疑難，被李居明大爆她抱完孫仔，恨再有孫女，他說：「我算一算後，建議（家燕姐兒子）午夜3點行房，有利生女，家燕姐未來兩年好多個孫。」家燕姐聞言說：「好呀，好快又抱孫。」

提議家燕姐食腰果增桃花

李居明又爆家燕姐將會遇老伴，「我叫她食多些腰果，增加桃花運，2028年有真命天子，未來幾年先揀一揀對象」。家燕姐抱平常心說：「我想抱孫先。」李居明表示與麥玲玲、李丞責是好朋友，拍節目非常順利，為現代人創作玄學新學問，傳授趨吉避凶方法。他說：「玩手機都有改運學，將App放左下角會行運。」

宋宛穎年輕陳庭欣12年

陳庭欣笑稱去年大年初四獲麥玲玲師傅贈言，指感情上有可能分手，嚇驚今年不敢再問姻緣，反而希望事業和健康得到指點，「我希望參演的電影大賣，主理的寵物網絡頻道愈做愈好」。

宋宛穎相信玄學，會聽取師傅教路擺富貴竹催旺運勢，皆因剛入行發展，比較關注個人事業和健康，不心急找對象，「我生肖屬兔，聽講來年有桃花，希望求觀眾緣，現在專注工作，感情過幾年再想」。陳庭欣口快快爆也是屬兔，泄露年紀跟宋宛穎有差距，34歲的陳庭欣搞笑說：「我不會大過她24年、12年啩。我應該是比她細12年。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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