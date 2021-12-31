送大女外國升學被罵漢奸 黎瑞恩表忠學成回饋祖國

黎瑞恩（左）貼出在機場送女兒（右）機的照片，惹來持不同意見的網民熱議。（網上圖片）

【明報專訊】黎瑞恩（小恩子）跟前夫曾智明育有一對仔女曾凱栭及曾浩儒，大女曾凱栭往外國升學，小恩子前日在facebook分享在機場攬着女兒的合照，留言：「希望幾個月之後可以見啦，畀心機，加油。」沒想到網民因不同意見掀起罵戰，小恩子多次回應，希望化解網民爭拗。

小恩子送女兒往外國讀書的帖文獲得不少網民祝福，她回覆：「多謝各位哥哥姐姐嘅鼓勵同祝福。」不過有網民質疑為何不到內地讀書，小恩子解釋女兒讀的科目內地沒有，最重要是女兒已經長大，身為父母只可以引領走正確方向，女兒有權選擇自己的路點行。很多網民撐小恩子，認為求知識無分國界。

籲憤怒網民放下執著

小恩子見群情洶湧，留言：「嘩！咩事咁熱鬧呀？點解唔可以（去）外國讀書呢？唔使出動到漢奸咁緊要呀！真係畀你哋笑死我呀。正因為有啲科目無，所以咪要去學囉，學完返嚟咪回饋祖國囉，咩事咁大反應呢？」有網民再問：「咩叫做『有啲科目冇』？揀啲有得讀嘅科目咪得囉。」

小恩子為平息風波再寫道：「各位充滿憤怒嘅施主，你哋放下啦，唔好嘥咗寶貴嘅時間。苦海無邊，回頭是岸，施主請回，我唔會再答你哋㗎喇，多謝光臨。」

娛樂組