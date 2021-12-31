劉在錫病癒奪MBC演藝大獎 李東輝鄭浩妍隔空放閃

【明報專訊】韓國MBC電視台為表揚旗下綜藝及娛樂節目，前晚舉行「2021演藝大獎」頒獎禮，早前確診新冠肺炎的《Running Man》主持劉在錫，憑人氣綜藝節目《玩什麼好呢？》蟬聯至高榮譽演藝大獎，亦是入行以來第8次獲此殊榮；《回答吧！1988》男星李東輝贏得最佳團隊獎，致謝時提及《魷魚遊戲》女友鄭浩妍，忍不住隔空放閃，成為網民談論焦點。

MBC演藝大獎頒獎禮前晚順利舉行，搞笑藝人全炫茂、《驅魔麵館》金世正及《海岸村Cha～Cha～Cha》李相二擔任大會司儀。名嘴劉在錫憑《玩什麼好呢？》蟬聯MBC至高榮譽演藝大獎，這已是他第8次奪得同一獎項，如果把其他電視台主辦的頒獎禮一併計算，則是第18次拿到演藝大獎。賽前表示希望把得獎機會讓給後輩的劉在錫，最終在好友兼性感歌姬李孝利手上取得獎座，二人相擁道賀，場面感人。

為金哲文支付藥費

劉在錫表示要跟《玩什麼好呢？》拍檔分享得獎榮耀，「謝謝拍檔，想跟他們說聲辛苦了。雖然不知道我會做到何時，但我會一直做到身體不行的一天。我會努力做好諧星，帶給大家更多歡樂」，又不忘感謝在家照顧孩子的愛妻，並向父母、岳父母及子女說聲「我愛你」。談到早前因癌病逝的諧星金哲文，劉在錫說：「前輩金哲文已經離開我們，他曾為大家帶來許多歡樂，希望他上天堂後，亦能繼續令人快樂。」據韓媒報道，本月16日離世的金哲文，生前透露劉在錫前往醫院探病時，低調放下信封，內有足夠支付5個月的住院費，令他甚為感動。

劉在錫早前確診新冠肺炎，前晚是他病癒後首度出席公開場合，表示身體狀態很好，由於病徵不算嚴重，因此很快痊癒。《玩什麼好呢？》全晚獲得年度綜藝節目、年度藝人、最佳角色、最佳拍檔、最佳團隊及新人獎等10個獎項，成為今屆大贏家。

透過《玩什麼好呢？》組成的限定組合MSG Wannabe，獲頒最佳團隊獎，成員池石鎮、李東輝、李相二、Simon D致謝不忘搞笑，池石鎮自爆與李東輝私下感情要好，二人經常聯絡，李東輝被問到與女友鄭浩妍抑或池石鎮傾電話的時間較長？李東輝答：「應該是池石鎮，因為跟她（女友）較多時間面對面聊天。」前晚直播的MBC演藝大獎錄得7.2%收視率，最高瞬間收視更達9.7%，成績理想。

文：蘇珮欣