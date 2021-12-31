LiSA爆冷失落日本唱片大獎

【明報專訊】第63屆日本唱片大獎昨晚在東京舉行頒獎禮，日劇《四重奏》女星吉岡里帆跟男主播安住紳一郎擔任大會司儀，由於疫情關係，節目不設現場觀眾，台下嘉賓亦要隔位就座，保持社交距離。

獲選十大優秀歌曲包括LiSA《晨星》、冰川清志《Happy!》、乃木坂46《對不起Fingers Crossed》、純烈《因為有你在身邊》、Da-iCE《CITRUS》、NiziU《Take a picture》、DA PUMP《Dream on the street》、AKB48《一切都成Rumor》、三浦大知《Backwards》及Awesome City Club《勿忘》。

LiSA去年憑動畫電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》主題曲《炎》奪得至高榮譽大獎，賽前被指有望憑《鬼滅之刃》另一主題曲《晨星》蟬聯，可惜賽果未如人意，大獎落在Da-iCE《CITRUS》手上。最優秀歌手是Misia，最佳新人則是樂隊Macaroni Empitsu。

另一方面，即將離隊的乃木坂46主將生田繪梨花昨在台上演唱得獎歌曲時，憶起過去曾在頒獎禮獲得至高榮譽大獎的片段，讓她差點哭出來。