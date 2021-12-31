【開箱】《22世紀殺人網絡 復活次元》 自拆科幻經典招牌

奇洛李維斯在首集《22世紀殺人網絡》以手擋子彈的場面夠經典，拍到第4集已再無新意。

撇除沉悶冗長的對白和自我重複的動作場面，今集只是奇洛李維斯（左）跟嘉莉安摩絲（右）再續前緣的愛情故事。

【明報專訊】華高斯基兄弟（Wachowski Brothers）執導經典電影《22世紀殺人網絡》三部曲，當年全球總票房收逾16.2億美元（約126億港元），被譽為荷李活科幻片「神作」，成為一代影迷的集體回憶。遺憾的是未能見好就收，相隔18年後推出新片《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections），不單未能超越前作，更落得自拆招牌的下場，實在令人唏噓。

票房失利恐怕賠本

《22世紀殺人網絡》三部曲於2003年落幕後，導演華高斯基兄弟先後接受變性手術，改以華高斯基姊妹（The Wachowskis）之名執導《雲圖》及《木昇戰紀》等製作費逾億美元的科幻大片，結果落得既不叫好更不叫座的下場。原名萊利現改稱為拉娜華高斯基（Lana Wachowski）孤注一擲，期望透過《22世紀殺人網絡 復活次元》再造經典的意圖，自是不難理解。

新片已於本月22日全球同步開畫，截至周二（28日）為止，美國首周票房僅收2450萬美元（約1.91億港元），或跟影視串流平台HBO Max同步播放有關，票房難免受壓；然而全球只收6870萬美元（約5.35 億港元）又能歸咎於誰？據維基網站稱，此片製作費高達1.9億美元（約14.8億港元），恐怕淪為另一賠本貨。

《22世紀殺人網絡 復活次元》仍由奇洛李維斯（Keanu Reeves）及嘉莉安摩絲（Carrie-Anne Moss）擔任男女主角，前者以《殺神John Wick》大鬍子造型登場，已令影迷感混亂；現年54歲的嘉莉更是老態畢現，二人戲中再續前緣，故事講述奇洛飾演「救世者」里奧在上集結局拯救母體（Matrix），避免生靈塗炭，他卻留在虛擬世界，服用「藍色藥丸」渾噩度日，直至重遇嘉莉扮演舊愛崔妮蒂，後者雖已成為兩孩之母，並遭封印記憶，但對里奧仍有感覺，最後二人被母體的抗爭者喚醒，決定再跟當權者開戰。

動作場面乏善可陳

《22世紀殺人網絡》曾被稱為「神作」，除了構思大膽前衛，故事充斥宗教符號、跨性別寓意等之外，袁和平擔任武術指導，更把科幻武打場面推進至另一層次，至今仍為影迷津津樂道。今集欠缺「八爺」坐鎮，動作場面新意欠奉，不斷重複前作的「子彈時間」、里奧以手抵擋子彈及經典跳樓戲等，乏善可陳。

新片提及《失蹤罪》男星尼爾夏里斯（Neil Patrick Harris）扮演母體的「分析師」，明知里奧一旦跟崔妮蒂重逢，二人攜手便能毁天滅地，隨時危害母體安全，偏偏任由他倆存活，原意是表達分析師擁有「貓戲老鼠」的信心與能力，最後反被二人殺個措手不及，感覺相當反智。

三部曲出現的紅藍色藥丸，新片仍然擔當重要角色，然而曾被視為支持跨性別人士的道具，如今再無用武之地，因為導演已把里奧跟崔妮蒂的異性戀發揚光大，把他倆打造成科幻版「神鵰俠侶」般，在機械「孔雀」幫助下，上天下地無所不能，難免令人覺得，今日的我已經打倒昨日的我。

對白冗長口碑欠佳

《22世紀殺人網絡 復活次元》片長148分鐘，導演為了解釋一些抽象概念如「二元論」、抗爭者匿藏在「伊俄」是什麼地方，跟三部曲提及的「錫安」有何關係等，於是用上大量台詞，交代前因後果，導致對白冗長，令人懨懨欲睡。

如果說，前作透過紅藍色藥丸提出任何人都有選擇的權利，里奧在新片結局強調「第二人生」，明顯帶着承先啟後之意，但因今集票房失利，外國影評亦毁譽參半，在著名電影網站「爛番茄」的觀眾好感度僅得63%，恐怕開拍第5集的機會也微乎其微。正如奇洛日前接受《Empire》網站訪問所言：「我認為拉娜華高斯基不會再拍下集。」

上映日期：12月22日