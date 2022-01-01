《東張》主持林希靈黃愷怡宣布離巢

被網民封為「正義女神」的林希靈上載在電視城門外的照片宣布離巢。（網上圖片）

【明報專訊】無綫節目《東張西望》繼早前黃穎君離開轉做民政事務局媒體主任後，昨日再有兩名主持林希靈、黃愷怡宣布離巢。

林希靈被封「正義女神」

早前採訪聾啞女子美華無家可歸事件，被網民封為「正義女神」的林希靈，在社交網上載在電視城門外的照片，留言表示感謝無綫一直栽培及給予機會，她自覺從加拿大回港後，加入無綫非常幸運；她又多謝兒童組的兄弟姊妹，教識她如何做主持，跟《東張》團隊並肩作戰的日子，是其人生中的深刻回憶。林希靈透露未來會努力做好其食品品牌，也歡迎大家找她做幕前工作。

黃愷怡要衝破舒適圈

黃愷怡表示兩年半的《東張》主持工作令她體會很多，她說初做節目時衝擊好大，「好多時候接觸到一啲平時生活上接觸唔到嘅事，如滅蝨、疫區採訪、衝擊唔同受訪者、垃圾屋等」。隨着她一路適應，感受到這節目與台前幕後戰友都有一份使命感，「盡做，無有怕」，團隊精神可貴，慶幸自己有機會是其中一分子。她於2022年會積極經營事業，希望可衝破自己的舒適圈，有更多新嘗試。

不排除過檔ViuTV

黃愷怡接受傳媒訪問，稱與林希靈會一齊往YouTube市場闖。至於會否過檔ViuTV，她說暫時未與ViuTV接觸，但她稱林希靈說期待可跟男友陳安立同台演出，她不介意做電燈膽。

娛樂組