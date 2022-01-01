湯寶如懷疑14歲兒子鍾意男仔

【明報專訊】湯寶如（湯記）為陳志雲網上節目《Stephen．傾》擔任嘉賓，湯記已50歲，兒子亦14歲，節目中她提及做媽咪要照顧反叛期的兒子時，大爆兒子睇AV。

爆兒子睇AV 對性取向感迷惘

湯記稱現在是半百人生，好想做一些跟幕前無關的工作，好好享受生活。她稱14歲兒子經常不理睬她，故要更多關心，這年紀好多事也想知、覺得神奇，他多數會跟父親講。有次看到兒子在睇AV，她問兒子是否好奇？兒子坦白說男或女的也曾看過。

湯記對兒子說不介意他的性取向，只要告訴媽咪，又有問他究竟鍾意男或女？兒子很迷惘，似仍未清楚。她記起兒子鍾意Anson Lo（盧瀚霆），為抽到他的閃卡，湯記吃了10餐「麥記」；兒子覺得Anson Lo靚仔、有型，唱歌又好聽。她覺得兒子偏向喜歡男仔，她對此持開放態度，這是天生的，故兒子將來選擇男或女為伴侶也沒所謂，最重要有愛！陳志雲問湯記爆兒子對性取向感迷惘，是否有問題？湯記說沒有問題。

聽玄學家建議眉心打BOTOX

提到對兒子的照顧，湯記稱兒子讀幼稚園時，已察覺到他有專注力不足的問題，初時自責是否自己食安眠藥影響了下一代，但醫生說沒有關係。她讀不同的特殊教育課程，以了解更多；兒子小學讀傳統名校，故特別辛苦，成績也不好，直至升中學時轉國際學校，他的情况才改善。現在兒子愛上電腦，成績好好。節目中陳志雲與湯記無所不談，兩人交流醫學美容心得，湯記透露有做HIFU與打BOTOX，她打BOTOX是玄學家建議，打在眉心位置。

娛樂組