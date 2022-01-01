銘記導師鄭丹瑞教誨 陳嘉慧珍惜機會演好每個角色

【明報專訊】25歲陳嘉慧在無綫藝訓班畢業短短4年，即獲公司力捧，在劇集《愛上我的衰神》首度擔任女主角。陳嘉慧承認工作機會的確多了，但是否受力捧仍是未知之數，畢竟比她更有實力的藝人大有人在，她說：「感恩現階段所擁有的一切，公司安排什麼工作都會好好把握，不會say no。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

陳嘉慧（Erica）在藝訓班的同期學員中第一個跑出，但同學們並沒酸溜溜，反戥她高興。問到男友是否也戥她開心？她透露跟拍拖兩年的男友於2020年分手，「我一向低調，很少講感情事，跟對方分手純粹因性格不合，現在單身沒男友。（今個聖誕很孤單？）冬至和聖誕都要開工拍劇，很多人陪伴，一點也不孤單。（會否積極覓男友？） 現在處於拼搏期，先專心工作，其他不多想，感情事順其自然」。

不想令監製失望

對於首次擔正演出《愛上我的衰神》，Erica既興奮又緊張，坦言有壓力；最大壓力是不想令揀她演此角色的監製方駿釗失望，她說：「很感激監製在我實習期拍《福爾摩師奶》演記者及《降魔的2.0》演學生時，就記得我這個小角色。我曾問監製為何對我有印像， 他說見我很努力。訓練班導師旦哥（鄭丹瑞）教導我們勿忘初心，對演戲充滿熱忱才入行，我一直銘記於心，所以無論接到什麼角色，配角或主角都會努力去演，深信認真去做，一定會有人見到。」

難忘兩場爆喊戲

Erica覺得拍《愛》劇最難拿揑是喊戲和感情戲，因很多事情都未經歷過 ，例如生離死別， 她說：「兩場情緒崩潰戲特別深刻，其中一場跟胡鴻鈞哭到雙眼紅腫；另一場對手是許俊豪，導演喜歡我們喊到抽搐、震晒，一直不停機，讓我們盡情發揮，令我發現演戲原來咁好玩。」不過，原來她是不易喊的人，劇中有七成的喊戲，都要集中精神投入劇中潘小渝角色，更要導演時刻提醒才喊得出，她說：「拍完喊戲情緒難以平復，靠吃甜品自我安慰及減壓。幸好完成該劇即做回兒童節目，有小朋友帶給我歡樂，心情轉佳，似返回現實世界。」

胡鴻鈞才是「衰神」

首次跟胡鴻鈞合作，Erica表示初時都有壓力，因為小時候就聽胡鴻鈞的歌，視對方為歌星，擔心會有距離；不過接觸後，覺得對方比想像中友善，更完全沒架子，她笑說：「胡鴻鈞是一個愛整蠱人的大哥哥，可能他的角色比較負面，所以一停機就好調皮、好貪玩，現實中他反而是我的『衰神』，經常整蠱我。 」

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