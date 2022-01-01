《衣袖紅鑲邊》奪MBC演技8獎成大贏家 南宮民膺大獎向女友示愛

【明報專訊】韓國MBC電視台為表揚2021年度播出的劇集，前晚舉行演技大獎頒獎禮。至高榮譽演技大獎由《黑色太陽》南宮民奪得。高收視古裝劇《衣袖紅鑲邊》橫掃8獎，成為大贏家。《衣》劇男女主角俊昊與李世榮奪最佳情侶檔獎，還分別贏得最優秀男女主角殊榮。

文：蘇珮欣

MBC電視台前晚在首爾舉行年度大騷「2021 演技大獎」頒獎禮。台慶劇《黑色太陽》男主角南宮民，為演好特工一角增磅操肌，上演連場動作戲，一度疲勞過度，要入院吊鹽水，前晚終有回報，大熱拿下至高榮譽演技大獎。

李世榮拿出手機讀感謝名單

去年南宮民憑《奇蹟拍檔》奪得SBS電視台至高榮譽演技大獎，今年再度獲大獎，難怪他一度感動落淚。南宮民致謝時表示，在年尾獲獎感覺奇妙，熱烈慶祝後回家睡覺時，會感到分外茫然。他稱拍攝《黑色太陽》期間身心疲倦，幸能堅持到最後。南宮民感謝台前幕後之外，又趁機多謝拍拖近6年的模特兒女友陳雅凜，「雅凜呀，謝謝你一直在我身邊，我愛你」。

高收視古裝劇《衣袖紅鑲邊》，前晚橫掃8獎，包括最佳男新人、女配角、編劇、功勞、情侶檔、最優秀男女演員。在《衣》劇扮演王帝李祘及宮女成德任的俊昊與李世榮，大熱拿下最佳情侶獎。李世榮坦言一直很想拿這個獎，感謝粉絲支持，她拿着手機上台並顯示要感謝的名單，引來台下一陣笑聲，李世榮還差點忘記感謝拍檔俊昊。

俊昊提醒觀衆今晚播結局

俊昊與李世榮之後再摘下視帝視后。俊昊稱得獎好像做夢一樣，雖然也曾想過會獲獎，但撫心自問是否值得拿到這個大獎，「我不認為自己理所當然拿這個獎，只算是對自己的鼓勵吧，能和前輩們一同入圍已感到很幸福。感謝大家，愛我的家人及粉絲」。俊昊還不忘提醒觀眾，《衣袖紅鑲邊》今晚（1日）播出第16及17集大結局。

另一方面，出爐視后李世榮稱拍攝《衣袖紅鑲邊》期間感到很大負擔，不知道能否讓大家喜歡這角色。她感謝觀眾讓出寶貴時間收看，會盡全力令大家覺得收看《衣》劇是值得的。