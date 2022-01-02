鄭欣宜成雙料女歌手 姜濤冧莊「我最喜愛男歌手」兼歌曲大獎

【明報專訊】《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚於亞洲國際博覽館舉行，22歲姜濤冧莊奪得「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲大獎」，他獻唱得獎歌《Dear My Friend,》前，感觸說將獎送給已故籃球好友Kin，之後一度傷感激動爆喊。男團MIRROR連同成員共獲8個獎，跟奪3項大獎的張敬軒及獲5獎的林家謙都是大贏家。鄭欣宜首奪「我最喜愛的女歌手」及女歌手金獎，感驚訝哭成淚人。

MIRROR人氣旺盛，頻頻上台領獎，隊友間互相擁抱鼓勵，兄弟情深。MIRROR大熱奪得「我最喜愛的組合」，但在組合金獎輸給C AllStar，只得銀獎。他們憑《BOSS》奪「叱咤十大」第2位，較去年《IGNITED》第3位再升一級，鏡粉（粉絲暱稱）瘋狂尖叫及嗌成員名字。

Anson Lo得獎叫粉絲齊妄想

柳應廷（Jer）與盧瀚霆（Anson Lo）分別憑《狂人日記》及《Megahit》獲「叱咤十大」第6位及第9位，Anson Lo首奪此獎，現場尖叫聲不斷，他表示此歌對他好大意義，給他信心繼續做跳唱歌，稱「2022一齊妄想」，全場「神徒」（粉絲暱稱）大合唱。

賽前「生力軍男歌手」金獎被指是呂爵安（Edan）與張天賦（MC）之爭，結果MC擊敗Edan成為金獎得主，銅獎是曾比特，三人都出身自《全民造星》系列。MC領獎喜極而泣，高呼：「老竇我得咗喇！」Edan表示2021年是「E先生連環幸運事件」，會繼續努力。

姜濤唱《Dear My Friend,》爆喊

姜濤擊敗張敬軒及隊友Anson Lo、Edan等蟬聯「我最喜愛的男歌手」，以及憑《Dear My Friend,》冧莊「我最喜愛的歌曲大獎」。他上台領「我最喜愛的男歌手」時笑說：「今年無O嘴，我好有信心講，我哋呢個地方一定會係亞洲第一。」其間他獻唱《Master Class》時，走落台唱歌，張敬軒起身拍手支持。姜濤歌曲《Dear My Friend,》是紀念離世的好友，他知道得獎一刻露出想哭表情。上台領獎時，他說：「送給你的。」獻唱時多次刻意背向觀眾席及低頭，唱至尾段忍不住泣不成聲唱不下去，歌迷大合唱，場面感人。

張敬軒︰以後低調做人高調做事

張敬軒昨日的紅館演唱會改於下午舉行，他現身領「叱咤十大」第3位《俏郎君》獎時有兩聲咳，戴着口罩獻唱聲沙沙，其間一度「甩嘴」。他之後首奪「至尊唱片大獎」，有感而發說不知有無下次再攞這個獎，鄭重多謝香港朋友，他來港發展逾19年，對這個城市好多愛亦好多虧欠，大家批評他或讚美都好，多謝每一個香港朋友。他再獲頒男歌手金獎，說以後會低調做人、高調做事，放在音樂及推動音樂發展的事情上。

欣宜︰大家叫我香港歌手鄭欣宜

鄭欣宜首奪女歌手金獎，她在台下已激動爆喊，與許廷鏗擁抱。她哭說一直耿耿於懷，因被稱為「藝人鄭欣宜」而非「歌手鄭欣宜」，所以她什麼工作都願做，希望爭取機會唱歌，期望這晚後大家叫她「香港歌手鄭欣宜」。她之後得知再奪得「我最喜愛的女歌手」感驚訝，說入到5強已覺得好威。

泳兒憑《荊棘海》獲得「叱咤十大」第10位，她上台時泣不成聲，稱沒想過再有機會踏上叱咤頒獎台，她多謝16年來支持及陪伴她走過低谷的人。「生力軍組合」金、銀、銅獎得主分別為石山街、MC $oHo & KidNey及P1X3L。MC $oHo & KidNey說︰「Management（管理）很重要，香港那麼多問題，是因為Management不好！」台下觀眾報以掌聲。

記者：鍾一虹、陳釗、林祖傑

攝影：鍾偉茵

（2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮）